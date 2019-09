Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","shortLead":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","id":"20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312934c1-e633-43eb-b4d8-11278b5bd559","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:20","title":"Majd tíz év börtönre ítélték Törökországban az ellenzéki Köztársasági Néppárt egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18bdeb6-f751-4ed7-82fc-d51dc788b149","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Nokia márkájú mobilokat gyártó HMD a berlini IFA-t használta fel arra, hogy a nagyközönség elé tárja a világ legolcsóbb kamerás mobilját.","shortLead":"A Nokia márkájú mobilokat gyártó HMD a berlini IFA-t használta fel arra, hogy a nagyközönség elé tárja a világ...","id":"20190905_nokia_110_specifikacio_video_ifa_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18bdeb6-f751-4ed7-82fc-d51dc788b149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e1963a-8315-4a8c-bc3b-f8954d6b0015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_nokia_110_specifikacio_video_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:33","title":"Bejelentették a 9000 forintos Nokiát, amit elég 1-2 hetente feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van ragadtatva Christine Lagarde-tól, bár IMF-elnöksége idején még konfliktusos volt a viszony. 