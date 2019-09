Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban vasárnap 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ önkormányzati képviselőit és 3 központ vezetőjét választják meg.","shortLead":"Oroszországban vasárnap 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ...","id":"20190908_Kozel_120_ezer_tisztsegviselot_valasztanak_ma_meg_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8036a45-8ec6-4fac-a45e-0d18dcb7b2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Kozel_120_ezer_tisztsegviselot_valasztanak_ma_meg_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:13","title":"Közel 120 ezer tisztségviselőt választanak ma meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész utcát lezárta a rendőrség.","shortLead":"Az egész utcát lezárta a rendőrség.","id":"20190909_Bombariado_a_szlovak_koztarsasagi_elnok_hazanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73546769-b19a-46ed-991d-1727f1da50cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Bombariado_a_szlovak_koztarsasagi_elnok_hazanal","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:20","title":"Bombariadó volt a szlovák köztársasági elnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük. ","shortLead":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban...","id":"20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174944e2-c713-4bc2-aabf-b7bc900c1daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:30","title":"Főállatorvos: Ha csak felmerül a pestis gyanúja, le fogják ölni a disznókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalók próbálnak visszahívást generálni Monacóból.","shortLead":"Csalók próbálnak visszahívást generálni Monacóból.","id":"20190908_Ne_hivja_vissza_ha_Monacobol_keresik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4963e7ad-80a4-4ea8-8f53-810f78247ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Ne_hivja_vissza_ha_Monacobol_keresik","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:40","title":"Ne hívja vissza, ha Monacóból keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","id":"20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd5151-329f-42a8-8373-cdb8560e4ae3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:07","title":"Spa után Monzában is volt egy horrorbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00419f6-fc55-4c9c-8280-9060f46afbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresek voltak a tesztek, hamarosan élesben is kipróbálja új rakétáját a hadsereg. ","shortLead":"Sikeresek voltak a tesztek, hamarosan élesben is kipróbálja új rakétáját a hadsereg. ","id":"20190907_Foldalatti_betonbunkeren_is_athatol_az_uj_torok_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f00419f6-fc55-4c9c-8280-9060f46afbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eee02a-f0bb-417a-9309-2fa546fd2529","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Foldalatti_betonbunkeren_is_athatol_az_uj_torok_raketa","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:44","title":"Földalatti betonbunkeren is áthatol az új török rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak ehhez nincs elegendő forrása.

","shortLead":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak...","id":"20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d88499-5f5a-4666-9b4b-2095e4bc4acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:40","title":"Áder János rácáfolt Orbán brüsszeli vétójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4962c1-5029-40fb-a91f-54d780fde562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két éve még kétezerrel több volt a kinti vécé.","shortLead":"Két éve még kétezerrel több volt a kinti vécé.","id":"20190908_300_roman_iskolaban_meg_udvari_budi_varja_az_elsosoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a4962c1-5029-40fb-a91f-54d780fde562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e5669c-a0ba-4263-89ab-cf2f96e07911","keywords":null,"link":"/elet/20190908_300_roman_iskolaban_meg_udvari_budi_varja_az_elsosoket","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:58","title":"300 román iskolában még udvari budi várja az elsősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]