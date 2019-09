Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f7fe876-f1ab-4e74-8cfb-b2962f5d36d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint. A Brexit forgatagában is lehet egy kis szünetet tartani.","shortLead":"Szó szerint. A Brexit forgatagában is lehet egy kis szünetet tartani.","id":"20190907_Boris_Johnson_marhakkal_talalkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7fe876-f1ab-4e74-8cfb-b2962f5d36d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e0cf6-6080-4287-a733-fa4871b337ab","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Boris_Johnson_marhakkal_talalkozott","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:56","title":"Boris Johnson marhákkal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb275a2d-785c-4bcf-8511-6fb520153f4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kalinyini urnazárással fejeződtek be vasárnap a helyi választások Oroszországban, amelynek eredményét Dmitrij Medvegyev miniszterelnök úgy jellemezte, hogy a kormányzó Egységes Oroszország párt megőrizte \"vezetői minőségét\" és az ország első számú politikai ereje maradt.","shortLead":"A kalinyini urnazárással fejeződtek be vasárnap a helyi választások Oroszországban, amelynek eredményét Dmitrij...","id":"20190908_Medvegyev_szerint_ok_nyertek_az_orosz_valasztasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb275a2d-785c-4bcf-8511-6fb520153f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a525dd5-8611-43f5-b26b-5d8555780f76","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Medvegyev_szerint_ok_nyertek_az_orosz_valasztasokat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:13","title":"Medvegyev szerint ők nyerték az orosz választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő az erdőpusztítás globális veszélyeire figyelmeztetett Ferenc pápa.","shortLead":"A katolikus egyházfő az erdőpusztítás globális veszélyeire figyelmeztetett Ferenc pápa.","id":"20190907_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_bolygoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc1cae2-a7cf-406d-9aab-15ffceadbad4","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_bolygoert","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:55","title":"Már Ferenc pápa is aggódik a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes videót tett közzé az ABC News az Egyesült Államok partvidékén pusztító vihar egyik utózengéjéről.","shortLead":"Érdekes videót tett közzé az ABC News az Egyesült Államok partvidékén pusztító vihar egyik utózengéjéről.","id":"20190907_Meg_az_eg_szine_is_mas_lett_a_Dorian_hurrikan_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1c87fa-c2c9-4c2e-af7e-9a903467a777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Meg_az_eg_szine_is_mas_lett_a_Dorian_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:27","title":"Még az ég színe is más lett a Dorian hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kötcsén szombaton újra felvonul \"a jobboldal teljes szellemi ereje\" - ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök meghatározta a hallgatóságát. Mindenki más az eseménynek helyt adó Dobozy-kúrián kívül várakozik, de ott sem eredménytelenül. Felidézzük a legerősebb kötcsei pillanatokat, kapun kívülről és belülről, az előbbivel kezdve. ","shortLead":"Kötcsén szombaton újra felvonul \"a jobboldal teljes szellemi ereje\" - ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20190907_orban_kotcse_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124c0a6f-621e-478a-9728-bd96904eec73","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_orban_kotcse_2019","timestamp":"2019. szeptember. 07. 07:00","title":"Felülmúlhatja-e Orbán a mindent meghatározó tíz évvel ezelőtti beszédét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán fogolycserét, mint fontos humanitárius akciót - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata.","shortLead":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán...","id":"20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc69e385-778f-422a-8452-444171da4538","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:52","title":"Macron és Putyin is boldog az ukrán-orosz fogolycserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","shortLead":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","id":"20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087ad4c-9d8f-41eb-a1ba-ce958a950f06","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:09","title":"Már csak egy lehetőségük maradt az olimpiára a magyar koronglövőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","shortLead":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","id":"20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af47847-d1f8-4d64-8045-905b0622906e","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:14","title":"135 ezer lakás maradt áram nélkül a Dorian hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]