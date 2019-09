Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","shortLead":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","id":"20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd2de3-acb5-4112-bc77-7f63e3fa482f","keywords":null,"link":"/elet/20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:02","title":"Új ,saját gyártású műsorokkal jön a TV Paprika, de Jamie Oliver is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami nagyberuházásokról beszélt a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár. A most átadott új MOME kampusz építéséért nem indultak külföldi pályázók. A kézilabda-Eb-re épülő csarnok árai láttán a kormány is nagyot nézett. Az új Puskás szerinte egy fillérrel sem drágul, csak a környezetét kell rendezni, de az más dolog.","shortLead":"Az állami nagyberuházásokról beszélt a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár. A most átadott új MOME kampusz...","id":"20190909_Furjes_Balazs_Az_uj_Puskas_kozepes_arszinvonalu_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc85f29-7170-464e-ae0a-62b151a569ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Furjes_Balazs_Az_uj_Puskas_kozepes_arszinvonalu_stadion","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:23","title":"Fürjes Balázs: Az új Puskás közepes árszínvonalú stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5301f1-8da4-42d8-b799-3a7a4ba5540e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók mostantól valós időben követhetik nyomon, épp mekkora az általuk írt szöveg mérete.","shortLead":"A felhasználók mostantól valós időben követhetik nyomon, épp mekkora az általuk írt szöveg mérete.","id":"20190910_google_dokumentumok_szavak_szama_megjelenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5301f1-8da4-42d8-b799-3a7a4ba5540e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa4fd66-e4ea-4a9d-901b-6b6d6650f05b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_google_dokumentumok_szavak_szama_megjelenites","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:03","title":"Régóta várt hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz – így döntött a legfőbb bírói fórum a Handó Tünde bírálója, Vasvári Csaba által előterjesztett kérdések ügyében. ","shortLead":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz –...","id":"20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e4786-b5e8-4896-ba6b-c957c2e5cf3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"A Kúria szerint Handó ellenlábasa nem is kérdezhetett volna olyanokat, amilyeneket kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán fogolycserét, mint fontos humanitárius akciót - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata.","shortLead":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán...","id":"20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc69e385-778f-422a-8452-444171da4538","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:52","title":"Macron és Putyin is boldog az ukrán-orosz fogolycserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV előzetes adóbevallásának bevezetése csökkenti az adóegyszázalékos tudatosságot, ez jól látszik a számokon. A rendszer kárvallottjai az egyházak is. ","shortLead":"A NAV előzetes adóbevallásának bevezetése csökkenti az adóegyszázalékos tudatosságot, ez jól látszik a számokon...","id":"20190910_Egyre_kevesebben_ajanljak_fel_az_adoegyszazalekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8037742-f82d-445f-9e09-43b780350715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Egyre_kevesebben_ajanljak_fel_az_adoegyszazalekot","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:28","title":"Egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60 évvel ezelőtt véget ért francia gyarmatosítás miatt még mindig feszült a két ország szurkolói közötti viszony.\r

\r

","shortLead":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60...","id":"20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c9ed3-1ab5-4b52-9787-22f33c9e7a32","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:30","title":"Franciaország megkockáztatna egy focimeccset Algériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kétgyermekes szülőknél már havi 40 ezer forintot hagy a kormány – mondta el Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.","shortLead":"A kétgyermekes szülőknél már havi 40 ezer forintot hagy a kormány – mondta el Izer Norbert adóügyekért felelős...","id":"20190909_Allamtitkar_A_kormany_atlagban_310_ezret_sporolt_tavaly_a_gyerekes_csaladoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e937517-2af5-4287-857a-f091925511a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Allamtitkar_A_kormany_atlagban_310_ezret_sporolt_tavaly_a_gyerekes_csaladoknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:22","title":"Államtitkár: A kormány átlagban 310 ezret spórolt tavaly a gyerekes családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]