A Wunderlist egy igen sikeres keresztplatform to-do alkalmazás volt a maga idejében. Népszerűségére a Microsoft is felfigyelt, és 2015-ben meg is vásárolta a programot (a vételi árat 100 millió és 200 millió dollár közé saccolják). Most viszont – miután a legfontosabb szolgáltatásokat áttette a Microsoft To Do-ba – nyugdíjba küldené a programot. Egyelőre nincs konkrét dátuma a leállításnak, azonban a Microsoft már most megígérte, hogy gondoskodik a zökkenőmentes adatátvitelről a két program között.

Mindez nagyon nem tetszik az alkalmazás fejlesztőjének, Christian Rebernek, aki nem szeretné, ha „gyermeke” a feledés homályába merülne, ezért inkább visszavásárolná a Microsofttól a Wunderlistet, új frissítéseket szállítana hozzá, és javítana mind az asztali, mind a mobilváltozaton.

© Wunderlist

„Szomorú vagyok, hogy a Microsoft le akarja állítani a Wunderlistet, annak ellenére, hogy a felhasználók nagyon kedvelik és használják is ezt az alkalmazást. Komolyan mondom Satya Nadella és Marcus Ash, hadd vásároljam vissza, ti pedig fókuszáljatok a Microsoft To Do-ra, és senki sem lesz mérges, hogy leállítottátok a Wunderlistet – írja Reber a Twitteren. Azt is szeretné, ha az alkalmazás 100 százalékosan nyílt forráskódú lenne, és örökre ingyenes maradna, és gyorsabban működne az asztali gépeken. Egy másik tweetben néhány új funkciót is megemlített, amelyeket hozzáadna a Wunderlisthez.

Azt persze Reber is elismerte, hogy a legjobb dolog volt, ami történhetett vele, hogy a Microsoft megvette a Wunderlistet, és visszavásárlási szándékának egyetlen oka, hogy megmentse a haláltól a szoftvert. A Microsoft egyelőre nem válaszolt a fejlesztő ajánlatára.

