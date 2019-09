Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","shortLead":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","id":"20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa23b6f4-be01-4c5d-ab51-858ca125e702","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:26","title":"Keresik a nőt, aki életveszélyes állapotban hagyta el a kórházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ef995-4648-42dc-908a-55b546cc38e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Szlovákia csapatától a Groupama Arénában. Hatodik meccsén is nyeretlen maradt ellenfelével szemben, és visszacsúszott az Európa-bajnoki selejtezőcsoportja harmadik helyére.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Szlovákia csapatától a Groupama Arénában. Hatodik meccsén is...","id":"20190910_magyar_valogatott_szlovak_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ef995-4648-42dc-908a-55b546cc38e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2615f190-524a-4589-b112-5835902b9985","keywords":null,"link":"/sport/20190910_magyar_valogatott_szlovak_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_vereseg","timestamp":"2019. szeptember. 10. 01:46","title":"Újabb vereség a szlovákok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról egy privát fiókkal rendelkező ismerőse fotóit. A Facebook szerint ugyanakkor nincs mi miatt aggódni.","shortLead":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról...","id":"20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e014-7c19-4b53-a6cf-2a5ba740dc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:03","title":"Biztonsági rést találtak az Instagramnál és a Facebooknál, bárki fotója lementhető vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49250e0a-07b0-4ea3-b81a-ab832665b1eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvette az állam a földjét, de a gazda nem hagyta magát, pert indított és nyert.","shortLead":"Elvette az állam a földjét, de a gazda nem hagyta magát, pert indított és nyert.","id":"20190911_Legyozte_a_magyar_allamot_egy_babonymegyeri_gazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49250e0a-07b0-4ea3-b81a-ab832665b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e727424-f4ee-40c7-a818-bc71562540ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Legyozte_a_magyar_allamot_egy_babonymegyeri_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:32","title":"Legyőzte a magyar államot egy bábonymegyeri gazda, akinek elvették a földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","shortLead":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","id":"20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398a3996-c188-4882-bb58-bb6016e38616","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:05","title":"A 4iG vett egy céget, rástartolhatnak az SAP licencek értékesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","shortLead":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","id":"20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18b32c3-64a0-4478-9d39-d1648ca8859f","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:45","title":"TGM: A miniszterelnök nem magánember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző orvos egy távoli kórházból egy 5G-vel üzemelő kesztyűvel vezeti a mentős kezét.","shortLead":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző...","id":"20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47f054-a927-4c99-9105-c77b2cd41ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:42","title":"5G-teszthálózatot mutat be az Ericsson és a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint viszont sebesülést szenvedett egy dróntámadásban és kórházban van.","shortLead":"A helyi sajtó szerint egy tripoli szállodából hurcolták el fegyveresek, egy másik, ugyancsak helyi forrás szerint...","id":"20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=787cf81c-415d-408b-9b28-3710db216a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7cbf3-99a4-444b-a438-de219c530941","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Elraboltak_egy_magyar_ujsagirot_Libiaban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:01","title":"Ellentmondó hírek a Líbiában bajba került magyar riporterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]