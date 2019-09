Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy közösségi oldal zárt csoportjában árulta a szegedi pár a Kínából rendelt kábítószert, nagyon súlyos ítélet született az ügyükben.","shortLead":"Egy közösségi oldal zárt csoportjában árulta a szegedi pár a Kínából rendelt kábítószert, nagyon súlyos ítélet...","id":"20190912_Fegyhazra_iteltek_az_internetes_drogkereskedo_szegedi_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6367769-2ea4-415c-91d3-f0f26b624358","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Fegyhazra_iteltek_az_internetes_drogkereskedo_szegedi_part","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:44","title":"Fegyházra ítélték az internetes drogkereskedő szegedi párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig a tervezéskor ők nem így gondolták.","shortLead":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig...","id":"20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41ec3eb-8bbe-440b-96f2-1ad11ddcb0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:03","title":"25 év után elárulta a Sony, mit jelent a PlayStation egyik gombja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a929633e-1aaf-4599-b51e-dceeb5d38b7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer az új iPhone-ok érkezésével is gondolt a gamerekre, és olyan tokot készített, amivel játék közben sem forrósodik át a készülék.","shortLead":"A Razer az új iPhone-ok érkezésével is gondolt a gamerekre, és olyan tokot készített, amivel játék közben sem...","id":"20190911_razer_iphone_tok_iphone_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a929633e-1aaf-4599-b51e-dceeb5d38b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6658e83-1d37-474e-9d31-870257c3131f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_razer_iphone_tok_iphone_11","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:03","title":"Olyan tokot készített a Razer, ami segít „hidegen” tartani az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","shortLead":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","id":"20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335c2f1b-d00c-421f-a07f-bb91eb4fbe79","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:14","title":"Az Aranyélet kreatív producere elindította saját gyártócégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi szír menekültnek. Akár évekig börtönben maradhat az elvileg szabadlábra került férfi.","shortLead":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi...","id":"20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88683b-813e-4edf-89b4-fd188fa6a0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:39","title":"Már hat ország utasította el – egyre abszurdabb az Ahmed H.-történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adatszivárgás nem volt, de valóban kibertámadás ért egy magyar állami intézményt, valószínűleg Észak-Koreából. Már nem Németország a legnagyobb beruházó Magyarországon, hanem Dél-Korea, köszönhetően az elektromosautó-iparhoz kapcsolódó fejlesztéseknek.\r

","shortLead":"Adatszivárgás nem volt, de valóban kibertámadás ért egy magyar állami intézményt, valószínűleg Észak-Koreából. Már nem...","id":"20190912_Szijjarto_EszakKoreabol_kibertamadas_DelKoreabol_beruhazasok_erkeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0904872-d92c-4c20-a168-352820865818","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Szijjarto_EszakKoreabol_kibertamadas_DelKoreabol_beruhazasok_erkeztek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:36","title":"Szijjártó: Észak-Koreából kibertámadás jött, Dél-Koreából beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már nem mindenki méri egyformán jónak.","shortLead":"Az Apple szerint még mindig legendásak az iPhone-osok márkahűségükről. Valami azonban történhetett, a lojalitást már...","id":"20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851e7000-2d99-468b-a8e2-5f9c95a93214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946518-11aa-4603-99ba-e2b9ddba1184","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_apple_markahuseg_iphone_android_lojalitas","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:03","title":"Hűségesek az iPhone-használók? Mennyien váltanak Androidra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak a szülő-gyermek viszony befolyásolja döntően a felnőttkori párkapcsolatok alakulását, hanem a testvérkapcsolatok gyerekkori történései is. ","shortLead":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak...","id":"20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c18919-7352-4065-b450-109091741fb0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:00","title":"Azt hiszi, nem számít? Így hat a testvérünk a párkapcsolatunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]