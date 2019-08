Az 51-es körzet lerohanását kitaláló Matty Roberts korábban már jelezte, igazából csak viccelt, és nem is akarja elfoglalni a titkos helyszínt. Mostanra már körvonalazódik, mi is jöhet pontosan helyette.

Bő egy hónappal ezelőtt egy igen meredek elképzelés öltött testet az interneten. A Facebookon július elején hozták létre azt az eseményt, melynek célja, hogy szeptember 20-án a résztvevők "lerohanják" az 51-es körzetet. A dolog akkor kezdett komolyra fordulni, amikor rövid idő alatt több mint 300 ezren jelezték, ott lesznek a kijelölt napon, így nem csoda, hogy az amerikai légierő is kiadott egy figyelmeztetést. Mára ott tartunk, hogy nagyjából 2 millió ember jelezte, részt akar venni a rendezvényen, és további 1,5 millió érdeklődik utána.

Július vége felé aztán kiderült, amit már sokan sejtettek: természetesen szó sincs arról, hogy bárki is le akarná rohanni az 51-es körzetet, a szervező amerikai Matty Roberts csak egy jópofa poénnak gondolta az egészet – ami aztán kicsit önálló életre kelt. Akkor úgy nyilatkozott, inkább egy zenei fesztivált tudna elképzelni a helyszínen. Most úgy tűnik, valóban ez lesz a dolog vége.

A The Washington Post beszámolója szerit Matty Roberts a The Hidden Sound producerével közösen úgy döntött, megszervezi az Alienstock névre keresztelt fesztivált. Az eseménynek már saját weboldala is van, a háromnapos rendezvényt pedig Nevada állam Rachel nevű településén tartanák. A program szeptember 20-án kezdődne, de a weblapon egy másik időpont is szerepel.

Egyelőre túl sok részletet nem tudni a dologgal kapcsolatban, csupán annyit, hogy a szervezők adományokat várnak, hogy meg tudják tartani a bulit.

A beszámoló szerint ugyanakkor Rachel lakói nagyon nem örülnek a hirtelen jött népszerűségnek, mert az szerintük megzavarja az eddigi nyugalmukat. Éppen ezért a város honlapján már arra figyelmeztetik az érdeklődőket, hogy az erőforrásaik végesek: nincs üzemanyag, nincs áruház, a helyi fogadó pedig arra a hétvégére már teljesen betelt. Ráadásul meglehetősen szélsőségesek az időjárási körülmények – a napközbeni forróság után éjszaka fagypont körüli hőmérséklet van –, és a környéken térerő sincs nagyon.

A szervezőket ez egyelőre nem túlságosan hatotta meg, 5000 és 30 000 közötti résztvevőre számítanak.

