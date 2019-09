Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","shortLead":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","id":"20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755945-3686-4f50-b1d6-1aaaae4f7330","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:52","title":"Ellenzéki posztot lájkolt a szekszárdi diák, távoznia kellett az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","shortLead":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","id":"20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fcd3a-483c-4c2c-9720-3c58a7c38ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:48","title":"Csehország mégsem ismerné el Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. ","shortLead":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be...","id":"20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f3ed2-aaba-4739-9e02-056720439b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:24","title":"Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnököt \"kiváló politikusnak\" nevezte a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A brit miniszterelnököt \"kiváló politikusnak\" nevezte a külgazdasági és külügyminiszter.","id":"20190913_szijjarto_peter_kiallt_boris_johnson_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35345bd1-68f9-4667-97c7-1bba89c9c632","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_szijjarto_peter_kiallt_boris_johnson_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:14","title":"Szijjártó teljes mellszélességgel kiállt Boris Johnson mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb repülő állat. ","shortLead":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb...","id":"20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b3ebe8-22c3-46c5-adcd-04c771a9f370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:57","title":"10 méteres szárnyfesztávolságú repülő hüllő élt az ősidőkben Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e21cee4-a88e-4017-9bb0-66ffa36b87ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országjárásra indult Kövér László, az egyházi főiskolán ekézte az ellenzéket, amiért az önkormányzati választást a kormányellenes kampányra fűzi. A Fidesz prominense, mindeközben végig a kormány országos gazdasági sikereiről szóló, és ellenzékellenes propagandáját tolta. Szegedről alig esett szó, pedig a politikus, öt évvel ezelőtt a kampányban 200 milliárd forintot beígért a városnak.","shortLead":"Országjárásra indult Kövér László, az egyházi főiskolán ekézte az ellenzéket, amiért az önkormányzati választást...","id":"20190912_Kover_Laszlo_elso_utja_Szegedre_vezetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e21cee4-a88e-4017-9bb0-66ffa36b87ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9063d05-adeb-4962-8491-9934435ec3c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190912_Kover_Laszlo_elso_utja_Szegedre_vezetett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:10","title":"„Sem nem utálom, sem nem imádom őket” – Kövér László első útja Szegedre vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","shortLead":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","id":"20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b0c4c-3438-4408-8856-8bf0e1fd7a74","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:22","title":"2300 dolgozót rúg ki a pécsi dohánygyárat is birtokló British American Tobacco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]