Az Apple a napokban mutatta be az idei évre szánt iPhone-jait. Az egyik szívesen hangoztatott újdonságuk viszont már elég korosnak számít ezen a piacon.

Az elvártaknak megfelelően a szokásos környezetben és a szokásos módon muttatta be az Apple a 2019-es iPhone-okat, az iPhone 11-et, az iPhone 11 Prót és az iPhone 11 Pro Maxot. A cupertinóiak szívesen emlegetik azokat a frissítéseket, amelyek ezeken a modelleken, vagy egyik-másikon történt, és az egyik ilyen változtatás éppen a töltőt érinti.

Az immár hagyományosnak mondható 5W-os töltő helyett ezúttal egy sokkal erősebbet, egy 18W-os USB-C töltőt tett az iPhone-ok dobozába az Apple. Ez igazán üdvözlendő lépés, hiszen így sokkal gyorsabban tölthetik majd telefonjaikat a felhasználók, és ehhez nem kell további hardvereket vásárolniuk. Viszont van itt egy, pontosabban két „de”…

A 18W-os töltőt csak az iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max készülékek kapják meg, azaz az iPhone 11 vásárlóinak továbbra is be kell érniük a lassú és elavult 5W-os töltővel. A másik „de” arra vonatkozik, hogy ez a bizonyos 18W-os töltő nem is akkora durranás, legalábbis – amint arra az egyik twitterező felhívja a figyelmet – ez volt a 2015-ös (!) Windows Phone-zászlóshajó, a Lumia 950 egyik jellemzője. Ez a készülék már akkor a dobozában rejtette a 18W-os töltőt.

Lumia 950: már 2015-ben volt 18W-os töltője © Amazon

Mint köztudott – jegyzi meg a Softpedia – a Windows Phone platform röviddel ezután összeomlott, azonban két dolgot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az egyik, hogy az Apple továbbra is csak lassan veti be az új technológiákat, a másik pedig, hogy a windowsos telefonok igencsak innovatívak voltak a maguk idejében. (No és persze azt se felejtsük el, hogy ez utóbbi végül nem sok mindenhez volt elég.)

Az aktuálisan ismert leggyorsabb telefontöltési technológia Kínából származik, és fejlesztői 120 wattot ígérnek. A piacra még nem bevezetett technológiával persze nem lenne fair összehasonlítani az Apple által már a dobozokba tett töltőt. Azzal viszont érdemes, hogy nagy konkurense közül a Samsung a Note10-hez 25 wattos töltőt csomagol, a Huawei a P30-hoz 40 wattosat.

