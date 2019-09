Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon az emberiségen. A magyar tudós szeptember 16-án született, rá emlékezünk.","shortLead":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon...","id":"20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281bb93d-0459-45fe-b638-ce63f7c0a2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:33","title":"Aki karon lőtte magát, hogy kutathasson – 126 éve született Szent-Györgyi Albert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf480196-077d-4f97-b5e0-a83374e5d1af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pártfüggetlen demonstrációt tartanak a Keleti pályaudvar előtt a jövő héten.","shortLead":"Pártfüggetlen demonstrációt tartanak a Keleti pályaudvar előtt a jövő héten.","id":"20190916_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdik_el_a_MAV_elleni_tuntetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf480196-077d-4f97-b5e0-a83374e5d1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01919769-6012-4965-b127-2cf32f7cae74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdik_el_a_MAV_elleni_tuntetest","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:51","title":"Szolidaritásból egy órás késéssel kezdik el a MÁV elleni tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9393b9b9-4f04-42f3-aedb-d26aaef540ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kilencezer forintos utalványt potom ötezerért árulja a csongrádi tulajdonosa. ","shortLead":"A kilencezer forintos utalványt potom ötezerért árulja a csongrádi tulajdonosa. ","id":"20190915_Mar_a_Jofogason_aruljak_a_valasztasi_rezsiutalvanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9393b9b9-4f04-42f3-aedb-d26aaef540ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f922785-4092-4177-896d-f50b6e56ff19","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Mar_a_Jofogason_aruljak_a_valasztasi_rezsiutalvanyokat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:35","title":"Már a Jófogáson árulják a választási rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetben azzal kecsegtetnek, hogy mobiltelefont nyerhet, aki gyorsan reagál. ","shortLead":"Az üzenetben azzal kecsegtetnek, hogy mobiltelefont nyerhet, aki gyorsan reagál. ","id":"20190916_magyar_posta_sms_adathalaszat_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a0fe82-f968-4f3a-b047-daa5f5547354","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_magyar_posta_sms_adathalaszat_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:03","title":"A posta nevében küldött sms-sel próbálkoznak adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli Magyarországot az Oscar-versenyben. A második világháború után játszódó filmben egy családját vesztett orvos és egy szüleit vesztett kamaszlány különös kapcsolatát követhetjük végig. A film túl van az amerikai bemutatón, ahol igencsak kedvező volt a fogadtatása, a hazai mozikban szeptember végétől látható. Hogy kerül egy tévéfilm az Oscarra? Miért nem holokausztfilmről van szó? Mit mondott Edward Norton a Harcosok klubját homoerotikus filmnek tituláló újságírónak? Interjú Tóth Barnabással.","shortLead":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli...","id":"20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc661055-c031-47a6-9ba0-96f7dcfe9f80","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:00","title":"Tóth Barnabás: Mindig az van, hogy megjelennek a szörnyű nácik. Engem nem ez érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6907792-865c-47d0-b788-fbd52258a78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tíz autóról lopta le a márkajelzést és a felnikupakot a pesti Belvárosban. ","shortLead":"A férfi tíz autóról lopta le a márkajelzést és a felnikupakot a pesti Belvárosban. ","id":"20190916_Szenvedelyesen_lopkodta_az_autoemblemakat_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6907792-865c-47d0-b788-fbd52258a78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af891e91-d7e1-46f3-8f7b-af3efd683558","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Szenvedelyesen_lopkodta_az_autoemblemakat_egy_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:38","title":"Szenvedélyesen lopkodta az autóemblémákat egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","shortLead":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","id":"20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba92ab-2add-4d79-9222-0f99a7f63717","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:16","title":"Tóta W.: Tarlós Istvánt várják a mikrofonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]