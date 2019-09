Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","shortLead":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","id":"20190917_tony_stark_visszateres_marvel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e76a9-57b4-4c9d-b96f-0b147cbe5fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_tony_stark_visszateres_marvel","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:07","title":"Tony Stark még egy film erejéig visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nincsenek összekötve a miniszterelnökkel és egyébként is nagyon sok vitájuk van.","shortLead":"A főpolgármester szerint nincsenek összekötve a miniszterelnökkel és egyébként is nagyon sok vitájuk van.","id":"20190918_tarlos_istvan_karacsony_gergely_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76faa4f2-f4a8-4184-ac19-374bf92121f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_tarlos_istvan_karacsony_gergely_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:38","title":"Tarlós: Miért venne részt Orbán a főpolgármesteri kampányban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy állami cég. Ehhez képest a lengyel vállalatok már ott vannak minden magyar plázában, lengyel légitársasággal repülünk a tengerentúlra, és cseh mobilcéggel hívjuk fel egymást.","shortLead":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy...","id":"20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a5fdb9-78d1-4451-926f-ce5340190e21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:20","title":"A magyar cégek jól teljesítenek – bár jórészt nem magyarok, és nem versenyben küzdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","shortLead":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","id":"20190918_fed_kamatdontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d74f55-097c-4433-bdb2-54fd8937ab57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_fed_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:30","title":"Trump örülhet, mégis őrjöng: csökkentette az irányadó kamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ács Rezső uzsonnásdobozokat osztogatott a gyerekeknek, az erről készült fotókat pedig megosztotta a Facebookon.","shortLead":"Ács Rezső uzsonnásdobozokat osztogatott a gyerekeknek, az erről készült fotókat pedig megosztotta a Facebookon.","id":"20190918_Torvenyt_sertett_a_szekszardi_polgarmester_amikor_iskolaban_kampanyolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bde95cc-1d57-4107-810b-9ce22335a0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Torvenyt_sertett_a_szekszardi_polgarmester_amikor_iskolaban_kampanyolt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:34","title":"Törvényt sértett a szekszárdi polgármester, amikor iskolában kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák nyilvános posztban jelezték, hogy nem támogatják a fideszes jelöltet.","shortLead":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák...","id":"20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df3bc9-2fae-4d06-ab92-9aec7edce38e","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:22","title":"Egerszegi Krisztina családja is belekeveredett az érdi választási harcokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3671a4a-f63a-45ec-93e1-6069cb149a85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Airbnb megtolja egy kicsit a sorozatból készült film marketingjét. Be lehet költözni a Downton Abbey helyszíneként szolgáló Highclere kastély szobáiba egyetlen éjszakára. ","shortLead":"Az Airbnb megtolja egy kicsit a sorozatból készült film marketingjét. Be lehet költözni a Downton Abbey helyszíneként...","id":"20190917_Fergeteges_hir_a_Downton_Abbey_rajongoinak_kiadjak_egy_ejszakara_a_kastelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3671a4a-f63a-45ec-93e1-6069cb149a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2337ec-44d2-4230-be66-78767a1f0243","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Fergeteges_hir_a_Downton_Abbey_rajongoinak_kiadjak_egy_ejszakara_a_kastelyt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:41","title":"Fergeteges hír a Downton Abbey rajongóinak: kiadják egy éjszakára a kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Milliárdos a forgalom.","shortLead":"Milliárdos a forgalom.","id":"20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a92129-0a86-4514-8ac1-842731886330","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:55","title":"18 ezer BKK mobiljegy fogyott június óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]