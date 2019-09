Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Csepelen tartott fórumot a Belügyminiszter, ahol a migránsozás mellett volt ideje beszámolni az elmúlt évek sikereiről, így a magyar gyártású tűzoltóautókról is. A fórumról hamarosan olvashatják cikkünket, addig is itt a sikerjelentés.","shortLead":"Csepelen tartott fórumot a Belügyminiszter, ahol a migránsozás mellett volt ideje beszámolni az elmúlt évek sikereiről...","id":"20190919_Pinter_szerint_akkora_siker_a_magyar_gyartasu_tuzoltoauto_hogy_ezert_ma_mar_a_mentoket_is_ugyanott_szerelik_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc577fe-9b4c-40dd-808f-2619c7c146b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Pinter_szerint_akkora_siker_a_magyar_gyartasu_tuzoltoauto_hogy_ezert_ma_mar_a_mentoket_is_ugyanott_szerelik_fel","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:10","title":"Pintér szerint akkora siker a magyar gyártású tűzoltóautó, hogy ezért ma már a mentőket is ugyanott építik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobb híján az ajtón hagyta.","shortLead":"Jobb híján az ajtón hagyta.","id":"20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e94182-324a-4d59-8b6b-f999ab057f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:28","title":"Csekket vitt Rogánnak Karácsony, hogy befizethesse a Tiborcz-adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","shortLead":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","id":"20190918_Mellekhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436a04df-aa8a-4cea-a81f-13b2742656f6","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mellekhatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:40","title":"Végső bizonyíték még nincs, de összefügghet a lombikkezelés és a mellrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019 második negyedévében 4543 üres álláshely volt az oktatásban a KSH szerint.","shortLead":"2019 második negyedévében 4543 üres álláshely volt az oktatásban a KSH szerint.","id":"20190918_Egyre_tobb_a_betoltesre_varo_allashely_az_oktatas_teruleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1472f7e-0263-4cc8-9fc0-787e981b1a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egyre_tobb_a_betoltesre_varo_allashely_az_oktatas_teruleten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:15","title":"Egyre több üres állásba várnak tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Civilként kell viselkedni, hogy ne meneküljünk a pártügyekbe - mondja Baranyi Krisztina, Ferencváros közös ellenzéki polgármester-jelöltje, aki a fideszes Bácskai János ellen indul. A HVG eheti számában olvashatják a vele készült portrét. ","shortLead":"Civilként kell viselkedni, hogy ne meneküljünk a pártügyekbe - mondja Baranyi Krisztina, Ferencváros közös ellenzéki...","id":"20190919_Baranyi_Krisztina_Igazi_proli_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd67543-ea8a-44da-8c96-39ab5ba57e45","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Baranyi_Krisztina_Igazi_proli_vagyok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:16","title":"Baranyi Krisztina: \"Igazi proli vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak képviselői, így már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője. Kövesi romániai főügyészként a politikusokkal sem bánt kesztyűs kézzel, válaszul leváltották és büntetőeljárást kezdeményeztek ellene.","shortLead":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak...","id":"201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba213a65-c42a-4dab-9663-d42fe0f2d6ad","keywords":null,"link":"/360/201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:10","title":"Kezdhetnek rettegni Európa korrupt politikusai az Európai Ügyészség leendő vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9","c_author":"Hirschler Richárd ","category":"360","description":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek keletnémetek tízezrei az NSZK-ba, amely hálás Magyarországnak a határnyitásért. Erről tudósított 30 évvel ezelőtt, 1989-ben a HVG munkatársa, aki Berlinben beszélt ugyan szakértőkkel, de saját szemével is meggyőződhetett arról, fél évvel a fal leomlása előtt, hogy miért rúgja az utolsókat a szocialista világ egyik oszlopos tagja.","shortLead":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek...","id":"20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c583eaf-fb02-4e05-a592-4af84d32460e","keywords":null,"link":"/360/20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:15","title":"Ez volt az NDK, a Patyomkin-ország, amelyből lakóinak 1989-ben végképp elegük lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná Izrael. Ez végképp aláásná a palesztin állam létrehozásának esélyét. A friss hírek szerint viszont ez a kampányigért sem ért többséget Netanjahunak a választáson, igaz az ötletet ezután akár egy másik miniszterelnök is könnyebben megvalósíthatja.","shortLead":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná...","id":"20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa20924f-5c65-4c48-881d-5c1bd43e3f86","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:45","title":"Miért nem volt elég a tabudöntés Netanjahunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]