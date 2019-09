Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","shortLead":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","id":"20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec17ca6-2289-4102-ae22-90b13ec55401","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:19","title":"Balog Zoltán, Novák Katalin és Lovasi András is Családok Angyala díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","shortLead":"A nyugat-európai kereslet felviheti az árakat.","id":"20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f7c07-3d07-42ca-97cc-3664bcb58614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Dragulhat_a_magyar_kukorica","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:13","title":"Drágulhat a magyar kukorica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből. Hódmezővásárhelyen nem voltak rendben a dolgok.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből...","id":"20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e445f99-a60f-41c0-b5a1-f09947523b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:37","title":"A G-nap előtt Simicska Közgépe elég népszerű volt Lázár János városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold csapódhat egymásba, de nem csak ez a gond.","shortLead":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold...","id":"20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a17c80-9779-46ba-a048-8a4bc1fa9376","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:33","title":"Összeütközhet két műhold, és ha megtörténik, abból csak nagyobb baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért megélénkülhet.","shortLead":"A szél azért megélénkülhet.","id":"20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fc4f7-6e17-4fdd-bea1-89703168b696","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:06","title":"Fagyos éjjel után kellemes őszi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot előzünk meg az unióban. EU-s összesítésben pedig most már nem lehet mondani, hogy a dél iállamok pazarlók, az északiak spórolósak: mindkét tájegységen találunk ellenpéldákat. ","shortLead":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot...","id":"20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8e381c-ccaa-4453-b65c-6097d50b74a0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Már a románok és a lettek is jobban élnek a magyaroknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és a rosszabb minőségű oktatásért, mondta ki a Debreceni Ítélőtábla. A pénzt 15 napon belül ki kell fizetni a családoknak.



","shortLead":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és...","id":"20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592dee81-98fc-43b2-91e1-a32a4de681e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:24","title":"Jogerős: jár a kártérítés a gyöngyöspatai roma diákoknak a szegregáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0139c087-cc38-4654-882f-969c1864bc70","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Belvárosi Színház produkciójában az alaphelyzet nem, de a mondanivaló változott.","shortLead":"A Belvárosi Színház produkciójában az alaphelyzet nem, de a mondanivaló változott.","id":"201938_szinhaz__megneznivalo_becezo_szavak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0139c087-cc38-4654-882f-969c1864bc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadd618d-0149-4e06-a6a3-692d3eca054c","keywords":null,"link":"/360/201938_szinhaz__megneznivalo_becezo_szavak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:30","title":"Oscarokkal díjazott filmet feledtet a Becéző szavak budapesti előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]