Itt a Viber új funkciója, napokon belül mindenkinél bekapcsolják

[{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében\" – magyarországi képviseleti irodáját nyisson. Ezzel újabb lépés történt a magyar nyelvre vonatkozó tudományos állásponttal szemben.","shortLead":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai...","id":"20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7498dd01-d28a-48f1-992a-cf4d01f57c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:23","title":"Türk nyelvű államok irodája nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista nagy egyetértésben találkozott a volt amerikai elnökkel.","shortLead":"A klímaaktivista nagy egyetértésben találkozott a volt amerikai elnökkel.","id":"20190918_Greta_Thunberg_oklozott_egyet_Barack_Obamaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46429fe-9bd5-4f46-895b-e75dc376612f","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Greta_Thunberg_oklozott_egyet_Barack_Obamaval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:46","title":"Greta Thunberg ökölpacsizott egyet Barack Obamával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","id":"20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355baa13-15fd-4b22-85ab-ae23436aece7","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:21","title":"Varga Judit szerint a magyar ügyészség kiemelten üldözi a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca704008-514f-42d4-a3f8-24dd5241c3a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokoli két napja volt egy ausztrál túrázónak, miután lezuhant egy vízesésről.","shortLead":"Pokoli két napja volt egy ausztrál túrázónak, miután lezuhant egy vízesésről.","id":"20190918_Pokoli_ket_napja_volt_egy_ausztral_turazonak_miutan_lezuhant_egy_vizesesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca704008-514f-42d4-a3f8-24dd5241c3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7d43a0-b8f6-49e1-8c82-d9126a8c98d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Pokoli_ket_napja_volt_egy_ausztral_turazonak_miutan_lezuhant_egy_vizesesrol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:57","title":"Törött lábbal és csuklóval vonszolta magát a földön napokig egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","shortLead":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","id":"20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43973a1-5994-403e-8f5f-e3646d0bb259","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:55","title":"Kövér: Magánügy, hogy Orbán Csányiék horvát szigetére ment-e nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2015-ben kötött szerződést a Századvéggel a kormány, a dokumentumokat azonban nem akarták kiadni. A hvg.hu munkatársa perelt, és most jogerősen is nyert. ","shortLead":"2015-ben kötött szerződést a Századvéggel a kormány, a dokumentumokat azonban nem akarták kiadni. A hvg.hu munkatársa...","id":"20190919_Nem_titkolhatja_a_kormany_mire_adott_milliardokat_a_Szazadvegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2face831-535a-4760-8bd9-8559e0d0907a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nem_titkolhatja_a_kormany_mire_adott_milliardokat_a_Szazadvegnek","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:23","title":"Nem titkolhatja tovább a kormány, mire adott milliárdokat a Századvégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Amazon új sorozata sokak szerint a valaha készült legdrágább tévészéria lesz.","shortLead":"Az Amazon új sorozata sokak szerint a valaha készült legdrágább tévészéria lesz.","id":"20190918_Visszater_UjZelandra_A_Gyuruk_Ura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d469e1-e988-415e-95a0-402f6717914f","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Visszater_UjZelandra_A_Gyuruk_Ura","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:09","title":"Fenséges vidékre vágynak, ezért visszaviszik A Gyűrűk Urát Új-Zélandra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]