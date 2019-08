Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több jutott látványberuházásra és a határon túlra is.","shortLead":"Sokkal több jutott látványberuházásra és a határon túlra is.","id":"20190802_300_milliardot_szort_szet_a_kormany_de_csak_a_penz_egy_szazaleka_ment_egeszsegugyre_es_kozoktatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db67f62-03b1-4b52-8356-763e73fdb30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_300_milliardot_szort_szet_a_kormany_de_csak_a_penz_egy_szazaleka_ment_egeszsegugyre_es_kozoktatasra","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:46","title":"300 milliárdot szórt szét a kormány, de csak a pénz egy százaléka ment egészségügyre és közoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőségeket fedeztek fel a Google kutatói az iOS-ben, és az Apple azonnal javította is ennek nagy részét. Most már a felhasználón a sor, hogy frissítse iOS-es készülékét. A kutatók markát pedig elképesztő összeg üthetné a felfedezésükért.","shortLead":"Súlyos sebezhetőségeket fedeztek fel a Google kutatói az iOS-ben, és az Apple azonnal javította is ennek nagy részét...","id":"20190731_google_apple_iphone_sebezhetoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e2e9f5-e92d-4bd3-aa4f-4508a8b7e7ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_google_apple_iphone_sebezhetoseget","timestamp":"2019. július. 31. 18:03","title":"Gyorsan frissítse iPhone-ját, 6 súlyos hibát is találtak a szoftverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis hivatalosan.","shortLead":"Legalábbis hivatalosan.","id":"20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba3e5ee-5f4d-46fc-90b9-ac24f9fdb4e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:30","title":"Lényegében betiltották Magyarországon a permetezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6545098-7633-4a26-be96-4d628346167d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:40","title":"Hazaérkezett Dél-Koreából Kenderesi Tamás, egyből kórházba ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201931_megvettek_maguknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850ec7aa-5a04-429d-9640-5e02d8b01d9c","keywords":null,"link":"/itthon/201931_megvettek_maguknak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:10","title":"Nagy Gábor: Megvették maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem engedélyezi semmiféle, az arcot eltakaró fátyol vagy kendő viselését az iskolákban, a közösségi közlekedési eszközökön, a kórházakban és a közhivatalokban.","shortLead":"Nem engedélyezi semmiféle, az arcot eltakaró fátyol vagy kendő viselését az iskolákban, a közösségi közlekedési...","id":"20190801_Burkatilalom_lepett_ervenybe_Hollandiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87746608-bcdd-4c97-8407-a0984c819404","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Burkatilalom_lepett_ervenybe_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:02","title":"Burkatilalom lépett érvénybe Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524eefc-bafc-4d01-a07d-e165068f62f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ok: végére akarnak járni egy népszerű összeesküvés-elméletnek.","shortLead":"Az ok: végére akarnak járni egy népszerű összeesküvés-elméletnek.","id":"20190731_Felnyitjak_az_egyik_leghirhedtebb_amerikai_bunozo_John_Dillinger_sirjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2524eefc-bafc-4d01-a07d-e165068f62f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af34a030-16bc-49b2-bdc6-c90489bb14c2","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Felnyitjak_az_egyik_leghirhedtebb_amerikai_bunozo_John_Dillinger_sirjat","timestamp":"2019. július. 31. 14:19","title":"Felnyitják az egyik leghírhedtebb amerikai bűnöző, John Dillinger sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely ","shortLead":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd...","id":"20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63201637-8712-4fc3-ad0f-72daa424acc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","timestamp":"2019. július. 31. 21:18","title":"Kiemelt nemzetközi sportrendezvény lett a World Urban Games","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]