Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","shortLead":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","id":"20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e98d7-4d80-4335-8de7-40a2930abe16","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:52","title":"Magyarázza a MÁV, miért maradt ki négy vonata is egyetlen napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is kicsikarhat belőle.","shortLead":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is...","id":"20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad32f03-0804-4d2b-a9c4-84ab4384763b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:21","title":"Újít a Porsche: villanyautóba sportos motorhang felárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","shortLead":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","id":"20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296876c4-4681-4f32-a511-64f6adb41774","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:11","title":"Magyarellenes szólamok miatt büntették a bukaresti focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","shortLead":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","id":"20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef18bec6-f6ee-4455-9f5f-cb57c9f6818c","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:26","title":"Kubica otthagyja a Williamset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","shortLead":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","id":"20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3991363-f395-441f-ab81-fc344eb1db31","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:15","title":"Feleannyi barátunk van, mint gondoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71898f1-cb86-4e8c-b2ca-4ce4cb6b539d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A negatív kamattól sem visszarettenő Európai Központi Bank tovább lazított monetáris politikáján, hogy élénkítse a gazdaságot, Donald Trump amerikai elnök ugyanezt várná az ottani jegybank szerepét betöltő Fedtől is. Közben a magyar gazdaságpolitika irányítói egymásnak estek, a forint pedig mintha mélyrepülésre rendezkedne be.","shortLead":"A negatív kamattól sem visszarettenő Európai Központi Bank tovább lazított monetáris politikáján, hogy élénkítse...","id":"20190918_Jobb_lesz_megbaratkozni_a_tartosan_gyenge_forint_gondolataval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f71898f1-cb86-4e8c-b2ca-4ce4cb6b539d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1e781b-1535-4a11-8cdd-ebd2acad21bb","keywords":null,"link":"/360/20190918_Jobb_lesz_megbaratkozni_a_tartosan_gyenge_forint_gondolataval","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:00","title":"Jobb lesz megbarátkozni a tartósan gyenge forint gondolatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e4e29-b6ab-421b-a302-91f2b67222ac","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Futóversenyre készülni nagyjából ahhoz hasonlítható, mint amikor az ember történelem érettségire megy, jogosítványt próbál szerezni, vagy éppen a szakdolgozatának megvédése előtt áll. Tehát van némi fogalma arról, hogy mégis mi fog vele történni, de azért alapvetően a hatalmas nagy ismeretlenbe ugrik fejest. ","shortLead":"Futóversenyre készülni nagyjából ahhoz hasonlítható, mint amikor az ember történelem érettségire megy, jogosítványt...","id":"spar_Gyorsabban_magasabbra_erdekesebben__Igy_marad_moka_a_futas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e4e29-b6ab-421b-a302-91f2b67222ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b235742-cda7-4807-9924-8dc5fe9764fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_Gyorsabban_magasabbra_erdekesebben__Igy_marad_moka_a_futas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:30","title":"Gyorsabban, magasabbra, érdekesebben – így marad móka a futás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"8d75d62a-9d10-410a-988d-d8ff68b0539b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert a köztévé tíz percét arra használta fel, hogy rendszerkritikát fogalmazzon meg a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Puzsér Róbert a köztévé tíz percét arra használta fel, hogy rendszerkritikát fogalmazzon meg a Fidesz-kormánnyal...","id":"20190920_Puzser_Gulyas_nyilatkozata_a_polgarosodas_elleni_merenylet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d75d62a-9d10-410a-988d-d8ff68b0539b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c2a5f4-21bf-41f1-a6d8-2e74e6860be7","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Puzser_Gulyas_nyilatkozata_a_polgarosodas_elleni_merenylet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:51","title":"Puzsér: Gulyás nyilatkozata a polgárosodás elleni merénylet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]