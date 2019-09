Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és a rosszabb minőségű oktatásért, mondta ki a Debreceni Ítélőtábla. A pénzt 15 napon belül ki kell fizetni a családoknak.



","shortLead":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és...","id":"20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592dee81-98fc-43b2-91e1-a32a4de681e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:24","title":"Jogerős: jár a kártérítés a gyöngyöspatai roma diákoknak a szegregáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","shortLead":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","id":"20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3991363-f395-441f-ab81-fc344eb1db31","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:15","title":"Feleannyi barátunk van, mint gondoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","shortLead":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","id":"20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96973e0c-942c-4167-9a49-5ab787e9f58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:03","title":"Kiszivárgott: egy tévét is bemutathat holnap a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","shortLead":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","id":"20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfae1e2-b016-4f6d-be76-651d7a70d7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:26","title":"Kisiklott egy tehervonat Miskolcon, késések vannak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyezséget ajánlottak az államnak, amely nagyon ki akarja őket paterolni az Alkotmány utcából.","shortLead":"Egyezséget ajánlottak az államnak, amely nagyon ki akarja őket paterolni az Alkotmány utcából.","id":"20190920_politikatorteneti_intezet_foldes_gyorgy_magyar_allam_alkotmany_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d67e3fa-8e5f-412f-90c3-46563085032c","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_politikatorteneti_intezet_foldes_gyorgy_magyar_allam_alkotmany_utca","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:12","title":"2,5 milliárdért cserébe elköltözne a Politikatörténeti Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is kicsikarhat belőle.","shortLead":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is...","id":"20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad32f03-0804-4d2b-a9c4-84ab4384763b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:21","title":"Újít a Porsche: villanyautóba sportos motorhang felárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","shortLead":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","id":"20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d050e8-7043-4ece-a22e-6b54c2c3cc27","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:06","title":"Fideszes kampány: Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor polgármesterjelölt gyerekjátékok között interjúvolták meg egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c777809b-e941-42d9-af21-a191788ccf26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Érdemes lesz ellátogatni az Albertinába ősszel. ","shortLead":"Érdemes lesz ellátogatni az Albertinába ősszel. ","id":"20190919_Hatalmas_Durerkiallitast_rendeznek_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c777809b-e941-42d9-af21-a191788ccf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c47fc8-cf2f-4fa0-9d7f-9fcb0f465e78","keywords":null,"link":"/kultura/20190919_Hatalmas_Durerkiallitast_rendeznek_Becsben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:49","title":"Hatalmas Dürer-kiállítást rendeznek Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]