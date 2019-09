Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","shortLead":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","id":"20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2720b1d9-bef3-4587-a83a-dfe25d1ef7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:27","title":"Lesifotós kémlelte, ahogy Karácsony iskolába vitte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e3ef92-d500-4230-ae9b-8c9bdacf4814","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlnőtte magát a kínai gyártás, melyben az egyeduralom üzletileg egyébként is kockázatos tényezőnek számít. A kereskedelmi háború azonban még jobban meghozta a nyugati és keleti vállalatok kedvét ahhoz, hogy más összeszerelő-országok után nézzenek.","shortLead":"Túlnőtte magát a kínai gyártás, melyben az egyeduralom üzletileg egyébként is kockázatos tényezőnek számít...","id":"201938_gyartok_elvandorlasa_kinabol_not_made_in_china","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e3ef92-d500-4230-ae9b-8c9bdacf4814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f192165-171f-45b3-957c-2fc8e681fe30","keywords":null,"link":"/360/201938_gyartok_elvandorlasa_kinabol_not_made_in_china","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:00","title":"Eltűnhet a Made in China matricák egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hallatlanul olcsón, kilónként 30 forintért osztogatták a krumplit a XI. kerületben.","shortLead":"Hallatlanul olcsón, kilónként 30 forintért osztogatták a krumplit a XI. kerületben.","id":"20190921_A_polgarmester_ajanlja_a_receptet_az_ingyen_krumpli_melle_Ujbudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eca03a8-31de-4dd2-9f19-399f64003e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_A_polgarmester_ajanlja_a_receptet_az_ingyen_krumpli_melle_Ujbudan","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:39","title":"A polgármester ajánlja a receptet az \"ingyen\" krumpli mellé Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","shortLead":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","id":"20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a52742-6ba5-4511-a7a0-61ede7674a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:20","title":"Most Puzsér hívta vitázni Tarlóst és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy bejelentést.","shortLead":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy...","id":"20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ec811-4dc2-4bae-9aa5-13dd5e3821b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:03","title":"Belehúz a Google: 600+ milliárd forintnyi összeget költenek napelemekre és szélturbinákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A VDSzSZ Szolidaritás elnöke szerint a vasút vállalat működőképessége annak köszönhető, hogy a vasúti dolgozók erőn felül teljesítenek.","shortLead":"A VDSzSZ Szolidaritás elnöke szerint a vasút vállalat működőképessége annak köszönhető, hogy a vasúti dolgozók erőn...","id":"20190920_Tarthatatlan_a_munkaerohiany_bertargyalast_kezdemenyeznek_a_kormannyal_a_vasutas_es_volanos_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085d90fd-ce24-4555-82cd-fed897689a53","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Tarthatatlan_a_munkaerohiany_bertargyalast_kezdemenyeznek_a_kormannyal_a_vasutas_es_volanos_szakszervezetek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:21","title":"Tarthatatlan a munkaerőhiány, bértárgyalást kezdeményeznek a kormánnyal a vasutas és a volános szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók a mentőkkel együtt hozták felszínre a tíz méteres mélységből. ","shortLead":"A tűzoltók a mentőkkel együtt hozták felszínre a tíz méteres mélységből. ","id":"20190920_Szakadekba_zuhant_egy_ember_Salgotarjanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0743f0-85b8-438d-8530-036ea0f371ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Szakadekba_zuhant_egy_ember_Salgotarjanban","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:14","title":"Szakadékba zuhant egy ember Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset Bükkábrány belterületén történt. ","shortLead":"A baleset Bükkábrány belterületén történt. ","id":"20190921_Munkageppel_utkozott_es_meghalt_egy_motoros_a_3as_fouton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceba42d9-7e0a-445d-97c1-a51d7151e16b","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Munkageppel_utkozott_es_meghalt_egy_motoros_a_3as_fouton","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:57","title":"Munkagéppel ütközött és meghalt egy motoros a 3-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]