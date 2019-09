Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","shortLead":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","id":"20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52357e0-556d-44d8-9adb-e1129bb9dbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:47","title":"Hárommilliárd észak-amerikai madár tűnt el 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","shortLead":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","id":"20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72d102-a847-4c74-bcf7-6da8204d09cd","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:09","title":"Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c777809b-e941-42d9-af21-a191788ccf26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Érdemes lesz ellátogatni az Albertinába ősszel. ","shortLead":"Érdemes lesz ellátogatni az Albertinába ősszel. ","id":"20190919_Hatalmas_Durerkiallitast_rendeznek_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c777809b-e941-42d9-af21-a191788ccf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c47fc8-cf2f-4fa0-9d7f-9fcb0f465e78","keywords":null,"link":"/kultura/20190919_Hatalmas_Durerkiallitast_rendeznek_Becsben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:49","title":"Hatalmas Dürer-kiállítást rendeznek Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. ","shortLead":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles...","id":"20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde832fe-a7e4-41f6-9248-12073b8b0e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:33","title":"A rádiumtól az okostükörig mindent kipróbálunk, hogy szebbek lehessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat. Nem elég hitelfelvételkor megtervezni a háztartás költségvetését, készülni kell a lehetséges kamatemelkedésre is. Ez ellen azonban lehet védekezni a törlesztőrészlet hosszú távú fixálásával. Emiatt az induló havi törlesztőrészlet magasabb lehet, ugyanakkor egy 3 százalékos kamatemelkedésnél akár 1,5 millió forint megtakarítás is elérhető. Mivel a forintgyengülés közvetve megágyazhat egy kamatemelkedésnek, már csak ezért is érdemes számolgatni!","shortLead":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat...","id":"20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb52a04-ee27-4f65-b20e-e06230a2863e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:01","title":"A gyenge forint miatt is érdemes lépniük a magyar hiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit rádióinterjúban kérdeztek a klímavédelemről.","shortLead":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit...","id":"20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ca6ba-04fd-471f-9108-b24deaf2c38f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:03","title":"Áder: Magyarországnak nincs akkora felelőssége a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobb híján az ajtón hagyta.","shortLead":"Jobb híján az ajtón hagyta.","id":"20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e94182-324a-4d59-8b6b-f999ab057f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:28","title":"Csekket vitt Rogánnak Karácsony, hogy befizethesse a Tiborcz-adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Washingtonba volt hivatalos csütörtökön Mark Zuckerberg, hogy Donald Trumppal tanácskozzon. Az amerikai elnök a cég saját kriptovalutájára is kíváncsi volt.","shortLead":"Washingtonba volt hivatalos csütörtökön Mark Zuckerberg, hogy Donald Trumppal tanácskozzon. Az amerikai elnök a cég...","id":"20190920_donald_trump_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d066ff1-acb2-4d84-a51e-a5515575b84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_donald_trump_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_botrany","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:03","title":"Összeült Trump és Zuckerberg, hogy az internet szabályozásáról beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]