[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről sztoriztak a HVG-nek színészek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről...","id":"20190920_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34228ce7-577b-4b23-addd-469137d9c944","keywords":null,"link":"/360/20190920_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:30","title":"Radar 360: az MSZP akciózott, és beteget rugdosott egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban, hogy orvoshoz menjenek vagy jogi segítséget vegyenek igénybe.","shortLead":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban...","id":"20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abb0d-4060-482a-920d-c6e966936a50","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:32","title":"Amnesty International: tüntetőket kínoztak meg a hongkongi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha más volna a helyzet, úgy gondolják, megéri sokat fizetni egy iPhone-ért.","shortLead":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha...","id":"20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b48e619-19cc-47ea-af0c-28915bb57a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:03","title":"Régóta várt erre a hírre az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","shortLead":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","id":"201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0383516-ddae-426d-81c9-98480b510f95","keywords":null,"link":"/360/201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"Fürdőszobahelyzet: minden 30. magyar múlt század közepi viszonyok közt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve a bolygó jövőjéért aggódó fiatalok. Van, ahol már a politikusok ingerküszöbét is elérte a Greta Thunberg által elindított mozgalom.","shortLead":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve...","id":"20190920_klimavaltozas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87027d4-112d-4070-81df-e0a30943fad1","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_klimavaltozas_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:05","title":"\"Hány embernek kell még meghalnia?\" Milliók tüntettek a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ccc5b5-ed07-40dd-84ee-cae053e5b65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190921_Szamarfulet_mutattak_Kosa_Lajosnak_egy_kampanyesemenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ccc5b5-ed07-40dd-84ee-cae053e5b65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226a1f6-5054-45cb-bf7b-2871412a5cb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Szamarfulet_mutattak_Kosa_Lajosnak_egy_kampanyesemenyen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 06:31","title":"Szamárfület mutattak Kósa Lajosnak egy kampányeseményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény...","id":"20190921_Orban_viktor_atreju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7846ab-baf6-4b11-99da-6d63ce1bf3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_viktor_atreju","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:15","title":"Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c6e71a-74d6-491d-8fe6-682ef2865ce2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt még azt is meg lehet róla tudni, hogy ki jelenleg Magyarország miniszterelnöke. ","shortLead":"Sőt még azt is meg lehet róla tudni, hogy ki jelenleg Magyarország miniszterelnöke. ","id":"20190920_Gigantikus_Orban_Viktorportre_figyeli_a_szentlorincieket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61c6e71a-74d6-491d-8fe6-682ef2865ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47699811-3a53-4a35-918b-20966d319c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gigantikus_Orban_Viktorportre_figyeli_a_szentlorincieket","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:13","title":"Gigantikus Orbán Viktor-portré figyeli a szentlőrincieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]