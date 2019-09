Csak néhány napja, hogy a Huawei bemutatta idei legerősebb telefonját, a Mate30 Prót, ami azóta is a közbeszéd tárgya. És nem csak a telefon tetszetős jellemzői miatt, azért is, ami nincs benne: az amerikai kormányzat intézkedései miatt ez a telefon a Google-ökoszisztéma – azaz Gmail, YouTube, Google Térkép, Play áruház stb. – nélkül érkezik.

A vezérigazgató Richard Yu szerint azonban nem érdemes pánikolni, ha helyzet úgy hozza, a problémát egyetlen frissítéssel orvosolni tudják. Yu minderről egy interjúban beszélt, megemlítve azt is, hogy a hiányzó Google-appok visszaköltöztetése gyorsabb, és egyszerűbb, mint gondolnánk: távolról egy egyszerű OTA (Over The Air) frissítéssel rá tudnák küldeni a készülékekre a teljes Google-rendszert.

© Huawei

Azt ugyanakkor a vezérigazgató sem titkolta, hogy ehhez előbb az USA és Kína közt zajló kereskedelmi vita végére kellene pontot tenni, melynek ideje továbbra sem ismert. Így pedig azt sem tudni, hogy az elméletben végrehajtható frissítés pontosan mikor következhet. Yu megnyugatásképp közölte azt is, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz más forrásból is hozzáférni, így a felhasználó technikailag nem szenved hátrányt. Korábban megírtuk: az appok külső forrásból történő manuális telepítése és frissítése amellett, hogy biztonsági kockázatokat is rejt, a külsős alkalmazásboltokhoz nem szokott legtöbb hazai átlagfelhasználó tudását egyszerűen meghaladja.

A döntés aligha érte váratlanul a Huaweit: a kínai cég hónapok óta az amerikai kormány célpontja, több döntésük miatt is radikális lépésekre kényszerültek. Még saját operációs rendszert is fejlesztettek, miután egy ponton már az Androidot is elvették tőlük.

