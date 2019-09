Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell értelmeznie? Mereven hátat fordít a politikának és a teológia területén marad? Kész a dolgot közéleti szempontból is elemezni? Nem válaszol, mert nincs véleménye vagy nem szeretné közzétenni azt? Próbára tettük őket.","shortLead":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell...","id":"20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba38a6f-42d7-4663-9916-c84c76d5ba59","keywords":null,"link":"/360/20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:00","title":"Orbán Viktor keresztény szabadsága alaposan feladta a leckét az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","id":"20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247ade-e280-49a0-82da-e2de5cf5fbfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699","c_author":"Szabó Yvette - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi identitás és kohézió erősítésére, azonban néhány példát átnézve elmondható, Kecskemét időzített a legjobban, számtalan kedves esemény várja a választás előtt a szavazókat, amelyről természetesen a fideszes polgármester, illetve a választókerület fideszes képviselője sem hiányozhat.","shortLead":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi...","id":"20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697161d-0b38-4f4a-b390-9864bf4df1f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:10","title":"Kreatív kampány Kecskeméten: az uniós pénz is jól jön a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28","c_author":"Harle Tamás","category":"360","description":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő pénzforrások ellenére miért nem mozdul előre a magyar futball?","shortLead":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő...","id":"201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4915dcb-a396-4020-8943-72b7823d722e","keywords":null,"link":"/360/201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:30","title":"Muszbek Mihály: Dönteni kell! Eredményes klubfutball vagy utánpótlásnevelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61cc283-d8a4-40c5-8951-809a61f3fa02","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190922_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_orzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61cc283-d8a4-40c5-8951-809a61f3fa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819fdb8-e6d9-4a04-b5d9-1c30f8bc73dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_orzoje","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Az igazság örzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","shortLead":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","id":"20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0329df5-4a19-46ec-a407-7f68a602cc50","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:45","title":"Gwyneth Paltrow biztosan jól meggondolta ezt a ruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindította az Apple Arcade-hoz hasonló havidíjas szolgáltatását a Google. A Play Pass szintén fillérekért ad hozzáférést minőségi alkalmazásokhoz, és nem csak játékokhoz.","shortLead":"Elindította az Apple Arcade-hoz hasonló havidíjas szolgáltatását a Google. A Play Pass szintén fillérekért ad...","id":"20190923_google_play_pass_android_jatek_apple_arcade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5233c4bd-2444-4610-9394-d9c9e2867b67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_google_play_pass_android_jatek_apple_arcade","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:30","title":"Megjött a Google nagy újdonsága: 350 minőségi játék és alkalmazás, majdnem aprópénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e563ed0-8ca6-4ddb-90cb-3ce957e9e93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonoknál az egyik legfontosabb szempont a felhasználók számára a minél hosszabb üzemidő. 