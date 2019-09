Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14dffeec-daf1-4a58-b1b8-7de3059f7c06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A poloskát véletlenül fedezte fel a szellőztetőben egy kollégájuk, majd egyből hívták a rendőrséget.","shortLead":"A poloskát véletlenül fedezte fel a szellőztetőben egy kollégájuk, majd egyből hívták a rendőrséget.","id":"20190923_Lehallgatokeszuleket_talaltak_a_Porosenko_ellen_nyomozo_iroda_vezetojenek_irodajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dffeec-daf1-4a58-b1b8-7de3059f7c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6801254d-ac62-4e38-b173-94139b005aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Lehallgatokeszuleket_talaltak_a_Porosenko_ellen_nyomozo_iroda_vezetojenek_irodajaban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:40","title":"Lehallgatókészüléket találtak a Porosenko ellen nyomozó iroda vezetőjének irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fc3103-a1ae-4063-b959-0c8fd2ea2874","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gigantikus porfelhővel lehetne a napsugarak útjába állni, hogy a Föld klímája lehűljön – véli egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Gigantikus porfelhővel lehetne a napsugarak útjába állni, hogy a Föld klímája lehűljön – véli egy nemzetközi...","id":"20190923_fold_hutese_porfelhovel_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79fc3103-a1ae-4063-b959-0c8fd2ea2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ebc51a-1ad9-45b1-a8b0-ee488649c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_fold_hutese_porfelhovel_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:03","title":"Eszement ötlettel álltak elő tudósok arra, hogyan hűthetnénk vissza a Föld klímáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az egyházak polgári demokráciában úgy kampányolnak, vagy nem kampányolnak, ahogy akarnak. 