Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","shortLead":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","id":"20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f112fdb-635e-4e27-94c7-8fe386bac4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:42","title":"Budapesti középiskolák vannak a legjobbak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","shortLead":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","id":"20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20628b7-7759-476a-9537-d1ac8f27d6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:09","title":"Bruce Springsteen 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b76d67-78dc-4d21-9846-bf0b47136c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd akkora elánnal utasította el a kérdésünket Edelényben, ami még minket is meglepett. ","shortLead":"Németh Szilárd akkora elánnal utasította el a kérdésünket Edelényben, ami még minket is meglepett. ","id":"20190923_Nemeth_Szilard_Kulonosebben_engem_nem_erdekel_az_on_kerdese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b76d67-78dc-4d21-9846-bf0b47136c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a7de44-256d-4bec-8ebf-99a357a24569","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Nemeth_Szilard_Kulonosebben_engem_nem_erdekel_az_on_kerdese","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:11","title":"Németh Szilárd: Engem nem érdekel az ön kérdése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A kilencállomásos turné novemberben indul.","shortLead":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby...","id":"20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55f737-71cf-43dc-82c6-0640a6323b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:06","title":"Minden idők egyik legjobb magyar lemezével fog koncertezni a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","id":"20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c4b038-e35f-415d-826b-f91cc667abee","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eaf846-729f-4506-be0a-f706d7ba0821","c_author":"Csíki Sándor","category":"360","description":"Az 1929-ben alakult amerikai kulináris szövetség felkér csaknem 700 séfet, jelöljék meg, mit tartanak az új év legfontosabb trendjeinek. A séfek top 10-es rangsorában a hetedik helyre az „új metszésű húsok” kerültek.","shortLead":"Az 1929-ben alakult amerikai kulináris szövetség felkér csaknem 700 séfet, jelöljék meg, mit tartanak az új év...","id":"20190923_360Steakuniverzum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1eaf846-729f-4506-be0a-f706d7ba0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de221e0a-ef18-4bdc-8407-fdc145217cd1","keywords":null,"link":"/360/20190923_360Steakuniverzum","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:50","title":"Belevágtak, és az évtized konyhai trendjét hozták létre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága akár ezt is meghaladhatja, a telefontestnél nagyobb kijelzőt kínálva. Érkezik a Mi Mix Alpha.","shortLead":"Miközben 90 és 100 százalék közötti kijelző-készüléktest aránnyal villog ma már néhány csúcstelefon, a Xiaomi újdonsága...","id":"20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5922bf-2f71-4675-9e51-da2d92c159e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ed642b-9afc-4069-b277-42c5798068ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_mi_mix_alpha_vizeses_kepernyo_oldalra_lenyulik","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:03","title":"Holnap bemutatják a Xiaomi telefont, amelynek a képernyője nagyobb, mint az előlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse az üvegházhatású gázkibocsátást 2030-ra, ráadásul mindenféle új találmány nélkül, csupán a jelenleg létező technológiákkal és magatartásbeli változtatásokkal – véli egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse...","id":"20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd2d826-0532-476f-9958-10afb1289528","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:03","title":"Most már oda kell lépni, ha nem akarjuk, hogy megfojtsák a Földet a káros gázok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]