[{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Igaz, sem Botka László, sem Nemesi Pál nem vesz részt rajta.","shortLead":"Igaz, sem Botka László, sem Nemesi Pál nem vesz részt rajta.","id":"20190925_Szegedi_civilek_polgarmester_jelolti_vitat_szerveznek_de_sem_Botka_sem_Nemesi_nem_megy_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411cbc0-2cd7-4aad-acee-2c002c29c746","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Szegedi_civilek_polgarmester_jelolti_vitat_szerveznek_de_sem_Botka_sem_Nemesi_nem_megy_el","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:50","title":"Szegeden sikerült az, ami Budapesten nem: vita lesz a polgármesterjelöltek között ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53286cc6-bbf8-4fb1-9029-1043c0c90096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő februárban érkezik a PlayStation 4 egyik legnagyobb dobásának ígérkező The Last of Us második, feltehetően záróepizódja. ","shortLead":"Jövő februárban érkezik a PlayStation 4 egyik legnagyobb dobásának ígérkező The Last of Us második, feltehetően...","id":"20190925_last_of_us_part_2_playstation_4_megjelenes_state_of_play","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53286cc6-bbf8-4fb1-9029-1043c0c90096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e354fb-418b-4097-993c-46fe9cf449ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_last_of_us_part_2_playstation_4_megjelenes_state_of_play","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:33","title":"Megjelenési dátumot kapott a PlayStation egyik legjobb játékának folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést készített Tóth István János a Korrupciókutató Központ Budapesttől és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Drámai képet festenek az akadémiai dolgozók jelenéről és jövőjéről. A kutatók közel 80 százaléka munkahelyet akart váltani, miután értesült a Tudományos Akadémia átszervezésének terveiről. ","shortLead":"Felmérést készített Tóth István János a Korrupciókutató Központ Budapesttől és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF...","id":"20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d58b99-ef8d-4dba-a9cb-eef412a9028b","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:16","title":"Alig van olyan fiatal kutató, aki ne külföldön képzelné el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is vannak biztosan és gyengén kötődők. ","shortLead":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is...","id":"20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d4a977-edf1-491b-93ee-fcd8717f4e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:49","title":"Ismét bebizonyították: a macskák is kötődnek gondozóikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi juttatás ötlete. Az idők azonban változnak, és így az erősen kampánymintázatú húzások is, így ma már ott tartunk, hogy a hosszú távú elköteleződés helyett elég egy 9 ezer forintos rezsiutalvány is. ","shortLead":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi...","id":"20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ac3d0-71fe-49b2-b114-9f257244d9a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:30","title":"Mennyit ér egy nyugdíjas hálája? – kis magyar választási ajándéktörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket.","shortLead":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti...","id":"20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eabc3fb-3b02-412e-bb43-c346d3d3c253","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:23","title":"Greta Thunberg alternatív Nobel-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót vizslatta. A versenyszerűen lovagló Varga Károly pályája a Közgéppel most újabb lendületet kaphat.","shortLead":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót...","id":"201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503780e5-9499-4fb3-8a60-fb87a5348d21","keywords":null,"link":"/360/201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:00","title":"A tiszakécskei árnyékmilliárdos nem fordítva ül a lovon, és most beülhetett a Közgépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül. A megújulók jönnek föl mind kapacitásban, mind termelésben. Az atomerőművek drágák, a megépítésük időigényes, a klímakatasztrófa elkerüléséhez viszont minél olcsóbban, minél gyorsabban és minél jobban csökkenteni kell a károsanyag-kibocsátást.","shortLead":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül...","id":"20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0add630d-0580-49c7-8510-a94acaabd8c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:45","title":"Sosem volt még ilyen magas az atomreaktorok átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]