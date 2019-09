Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80","c_author":"Vilmos Endréné","category":"360","description":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40 lett a 3,60-as kenyér ára? Ezt kísérelte meg felderíteni az Országos Piackutató Intézet 1984 nyarán végzett vizsgálata. A kutatás eredményeit akkor a HVG közölte, ezek alapján mindenki eldöntheti, mennyire hasonlít mostani élete (vagy családjáé) ahhoz, amilyen a Kádár-rendszer utolsó évtizedében volt. Ez történt 35 évvel ezelőtt – időutazás a HVG-vel.","shortLead":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40...","id":"20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9251b64a-17b5-4a6a-9991-d20bac3d0bf3","keywords":null,"link":"/360/20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:00","title":"Hol volt már a 3,60-as kenyér! 35 éve így élt együtt az ország az elszabaduló drágulással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét kell szedni. A javítás költsége milliós tétel lehet. ","shortLead":"Ha valaki sok benzint tankolt a dízeles autójába a bakit elkövető Shell-kútnál, akkor a teljes üzemanyagrendszert szét...","id":"20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54616de4-a8b6-40a5-a69b-5fb943452cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_shell_toltoallomas_benzin_gazolaj_elcserelt_uzemanyag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:54","title":"Többmilliós káruk is lehet az autósoknak, akik rosszul tankoltak a Shell kútjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","shortLead":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","id":"20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6c33-e1d2-4a2e-a4aa-a9d1c8fa5316","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:11","title":"Nagy bulit csinált Will Smith Budapesten – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a harmadik Globális Klímasztrájk budapesti menete.","shortLead":"Elindult a harmadik Globális Klímasztrájk budapesti menete.","id":"20190927_klima_sztrajk_globalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9fd2f-cae1-4e31-aeed-42380a9af909","keywords":null,"link":"/elet/20190927_klima_sztrajk_globalis","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:46","title":"Több ezer diák vonul Budapesten, hogy a klímaváltozás ellen harcoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc9b1f-03d7-48e4-a910-5eac34ccd552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Avokádókrémnek hitte, de valójában wasabit fogyasztott egy izraeli nő, akit ezután a nagyon ritka, de létező megtört szív szindrómával diagnosztizáltak.","shortLead":"Avokádókrémnek hitte, de valójában wasabit fogyasztott egy izraeli nő, akit ezután a nagyon ritka, de létező megtört...","id":"20190926_ritka_betegseg_megtort_sziv_szindroma_avokadokrem_wasabi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc9b1f-03d7-48e4-a910-5eac34ccd552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91208fa2-65ee-4588-9664-03dbc9d6d514","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_ritka_betegseg_megtort_sziv_szindroma_avokadokrem_wasabi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:36","title":"Ritka betegséget, megtört szívet okozott egy nőnél a wasabi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A nagy narancssárga tengerben apróbb-nagyobb szigetek az ellenzéki politikusok által vezetett települések. A helyhatósági választáson több ilyen szigetet is elboríthat a tenger. A kimenetelt a kampányt jellemző országos adok-kapok is befolyásolhatja.","shortLead":"A nagy narancssárga tengerben apróbb-nagyobb szigetek az ellenzéki politikusok által vezetett települések...","id":"201939__helyi_csataterek__ellenzeki_vesztesegek__balegyenes__szigeti_veszedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9c39f3-88eb-4527-ace1-0805c18efff0","keywords":null,"link":"/360/201939__helyi_csataterek__ellenzeki_vesztesegek__balegyenes__szigeti_veszedelem","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:30","title":"Össztüzet vezényel az ellenzék a választáson, de van, ahol a Fidesz indít rakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokon keresztül zsarolta kiskorú tanulótársát egy 17 éves gyöngyösi középiskolás, aki letartóztatásban várja a bíróság döntését.","shortLead":"Hónapokon keresztül zsarolta kiskorú tanulótársát egy 17 éves gyöngyösi középiskolás, aki letartóztatásban várja...","id":"20190926_zsarolas_gyongyos_iskolatars_diak_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556e43a-ef84-4f21-a40a-561a5b59ac2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_zsarolas_gyongyos_iskolatars_diak_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:32","title":"Kétszázezer forintot zsarolt ki az iskolatársától egy gyöngyösi diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA-Developers rendszerint talál érdekességeket az egyes szoftververziók kódjaiban. Most egy Xiaomi telefon kapcsán bukkantak valami izgalmasra.","shortLead":"Az XDA-Developers rendszerint talál érdekességeket az egyes szoftververziók kódjaiban. Most egy Xiaomi telefon kapcsán...","id":"20190927_xiaomi_8k_video_30_fps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07bc09d-3fbd-4630-a74c-865d114925b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_xiaomi_8k_video_30_fps","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:13","title":"Ha igaz, amin a Xiaomi dolgozik, minden telefongyártó felkötheti a nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]