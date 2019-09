Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a4f1955-5720-4579-b898-a6fec4572358","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"DNS-minták alapján, a génaktivitást is figyelembe véve sikerült 85 százalékosan rekonstruálni a gyenyiszovai ember csontvázát, ebből elkészítették a fejformáját ábrázoló szobrot is.","shortLead":"DNS-minták alapján, a génaktivitást is figyelembe véve sikerült 85 százalékosan rekonstruálni a gyenyiszovai ember...","id":"20190921_Eloszor_lathatja_igy_az_egyik_70_ezer_evvel_ezelotti_osunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a4f1955-5720-4579-b898-a6fec4572358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5a4645-635e-45b3-9bae-27e485cbab9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_Eloszor_lathatja_igy_az_egyik_70_ezer_evvel_ezelotti_osunket","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:57","title":"Először láthatja így az egyik 70 ezer évvel ezelőtti ősünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni küldöttség számára.","shortLead":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni...","id":"20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd10fd1-2ba9-404a-9976-c12db422e6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:09","title":"Amerikai vízumot kapott az iráni elnök és a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb0f0ca-a7da-4f0f-97af-0417725410d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A razziában száz autót ellenőriztek, három sofőr jogosítványát a helyszínen elvették. ","shortLead":"A razziában száz autót ellenőriztek, három sofőr jogosítványát a helyszínen elvették. ","id":"20190921_Illegalis_gyorsulasi_versenyzoket_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb0f0ca-a7da-4f0f-97af-0417725410d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f8129-8fda-4da4-99bc-b1585ea311e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Illegalis_gyorsulasi_versenyzoket_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:06","title":"Illegális gyorsulási versenyzőket kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79a298-91aa-4b66-b3f1-894657ad417f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire a járőrök kiértek a helyszínre, már csak egy súlyosan sérült férfit találtak. ","shortLead":"Mire a járőrök kiértek a helyszínre, már csak egy súlyosan sérült férfit találtak. ","id":"20190920_Eszmeletlenre_vert_egy_ferfit_az_utcan_majd_elmenekult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c79a298-91aa-4b66-b3f1-894657ad417f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d1b021-7cfd-47f3-9841-3d3feb521f37","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Eszmeletlenre_vert_egy_ferfit_az_utcan_majd_elmenekult","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"Eszméletlenre vert egy férfit az utcán, majd elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","shortLead":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","id":"20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f0670b-71a6-4dc5-aed0-f5193905cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:41","title":"Orbán irodája elé feszített molinót a Párbeszéd, hogy engedje vitázni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","shortLead":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","id":"20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c698d4-c5f7-4af9-8392-27c71a7d849d","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:33","title":"Oroszországban letartóztattak egy szibériai sámánt, aki ki akarta űzni Putyint a Kremlből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Scientific Reports tudományos folyóirat kijavíttatta a szerzőkkel azt a cikket, amelyben a kutatók állították, a mobilozás elváltozást okozhat az ember koponyáján.","shortLead":"A Scientific Reports tudományos folyóirat kijavíttatta a szerzőkkel azt a cikket, amelyben a kutatók állították...","id":"20190920_fej_koponya_csontkinoves_szarv_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a45d20-366c-4e81-9d72-4b41693eb98a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_fej_koponya_csontkinoves_szarv_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:03","title":"Rászóltak a tudósokra, hogy javítsák ki a tanulmányt, amely szerint szarvunk nőhet a sok mobilozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény...","id":"20190921_Orban_viktor_atreju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7846ab-baf6-4b11-99da-6d63ce1bf3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_viktor_atreju","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:15","title":"Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]