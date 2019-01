Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik Hollywoodjának” nem mindennapi fejlődéstörténetét.","shortLead":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik...","id":"20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd7c1a-a435-4f84-ac14-60868866a3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"A Szilícium-völgy urai – ma indul a National Geographic új sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e34a3-af33-4d6a-8e95-f5f07f559c52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU arra számít, hogy a brit parlament elutasítja a kormány által beterjesztett brexit-megállapodást, és ezt követően Theresa May miniszterelnök azt fogja kérni Brüsszeltől, hogy a március 29-ei Brexitet legalább júliusig halasszák el – írja brüsszeli forrásokra hivatkozva a The Guardian.","shortLead":"Az EU arra számít, hogy a brit parlament elutasítja a kormány által beterjesztett brexit-megállapodást, és ezt követően...","id":"20190113_Brusszel_mar_a_Brexit_halasztasara_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464e34a3-af33-4d6a-8e95-f5f07f559c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b2e9-556d-4ef7-b80c-b4b888da10b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Brusszel_mar_a_Brexit_halasztasara_keszul","timestamp":"2019. január. 13. 19:24","title":"Brüsszel már a Brexit halasztására készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási bizonytalanságok pedig a válság utáni óvatosság elillanásával párosulnak. Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak (ltp-k) hiányában sokan el sem kezdenek takarékoskodni, és az önrész összegyűjtése helyett inkább a személyi kölcsönök felé fordulnak.","shortLead":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási...","id":"20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fef03-80e9-4846-aa67-91afd530abab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","timestamp":"2019. január. 13. 10:00","title":"A lakástakarékok lelövése után arra várunk, hogy valaki megmondja, mibe fektessük a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","shortLead":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","id":"20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18fbe6-1c86-4e2b-b145-e7d2bd8b307b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","timestamp":"2019. január. 13. 15:08","title":"Németország is hiányolja elvándorló orvosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f1842-6c26-4af0-a48e-93ae15e6645f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csapatban ment, de ő haladt elől, és az ő csomagja volt a legnehezebb.","shortLead":"Csapatban ment, de ő haladt elől, és az ő csomagja volt a legnehezebb.","id":"20190112_Minden_perc_megerte__hazatert_a_Delisarkrol_Rakonczay_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533f1842-6c26-4af0-a48e-93ae15e6645f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d4e1a-7bdd-451d-a2c5-a04d58fbf52b","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Minden_perc_megerte__hazatert_a_Delisarkrol_Rakonczay_Gabor","timestamp":"2019. január. 12. 19:31","title":"„Minden perc megérte” – hazatért a Déli-sarkról Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek köszönhetően \"visszakaphatják\" a saját hangjukat. A fejlesztést használó egyik, 51 éves páciens szerint remek találmányról van szó.","shortLead":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek...","id":"20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7119be5b-2976-419b-b55c-f2469f96539b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","timestamp":"2019. január. 13. 15:03","title":"Megcsinálták az alkalmazást, amely \"visszaadja\" a gégeeltávolításon átesett betegek hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Carlos Ghosn Nissan-vezér is megtapasztalhatta a sajátos japán igazságszolgáltatást, amely a Nyugaton megszokottnál kevesebb jogot ad a gyanúsítottaknak, és bizarr kegyetlenséggel bánik a kivégzésre várókkal.","shortLead":"Carlos Ghosn Nissan-vezér is megtapasztalhatta a sajátos japán igazságszolgáltatást, amely a Nyugaton megszokottnál...","id":"201902__japan_igazsagszolgaltatas__mas_normak__halalos_iteletek__nincs_kegyelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360887-e6a1-4c89-bb71-7f5993a5e2b5","keywords":null,"link":"/vilag/201902__japan_igazsagszolgaltatas__mas_normak__halalos_iteletek__nincs_kegyelem","timestamp":"2019. január. 13. 20:00","title":"Japánban keményen bánnak a gyanúsítottakkal, és ezt a Nissan-vezér a saját bőrén érezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen tiltakozva.","shortLead":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen...","id":"20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f1b04a-0ca2-4190-988b-4752c8887328","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","timestamp":"2019. január. 12. 21:22","title":"Újabb tömegtüntetés a szerb elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]