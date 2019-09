Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

\r

","shortLead":"Ezért az úszósport felé sem néz majd, miután abbahagyta a versenysportot, mondta el a Magyar Hangnak.\r

\r

","id":"20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8489028-fc2c-4f22-87ff-5b9e158f40fc","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Cseh_Laszlot_kihasznaltak_a_korabbi_uszoszovetsegi_vezetok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:03","title":"Cseh Lászlót kihasználták a korábbi úszószövetségi vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034499e0-75ae-49bd-ae9a-dffaa131930b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A postáshiány évek óta problémát okoz a faluban.","shortLead":"A postáshiány évek óta problémát okoz a faluban.","id":"20190925_Lebetegedtek_a_postasok_ugyintezok_viszik_ki_a_leveleket_Rajkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034499e0-75ae-49bd-ae9a-dffaa131930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01885c18-22f4-464d-ba76-f3c8e4cec56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Lebetegedtek_a_postasok_ugyintezok_viszik_ki_a_leveleket_Rajkan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:45","title":"Lebetegedtek a postások, ügyintézők viszik ki a leveleket Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen legnagyobb divatterepjárója már nemcsak V6-os, hanem akár V8-as dízelmotorral is elérhető.","shortLead":"A Volkswagen legnagyobb divatterepjárója már nemcsak V6-os, hanem akár V8-as dízelmotorral is elérhető.","id":"20190927_dizel_csucsragadozo_25_milliotol_indul_itthon_a_422_loeros_gazolajos_vw_touareg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d85c37-81e0-4967-8044-408722dfb2e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_dizel_csucsragadozo_25_milliotol_indul_itthon_a_422_loeros_gazolajos_vw_touareg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Dízel csúcsragadozó: 25 milliótól indul itthon a 422 lóerős gázolajos VW Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8a3d72-ffbd-470d-8b48-e5a735d2673b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzemzavar lépett fel a Facebook működésében péntek délután.","shortLead":"Üzemzavar lépett fel a Facebook működésében péntek délután.","id":"20190927_facebook_leallas_2019_szeptember_hiba_nem_tolt_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef8a3d72-ffbd-470d-8b48-e5a735d2673b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3fb631-37f3-4559-8236-7ddcdf042fcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_leallas_2019_szeptember_hiba_nem_tolt_be","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:48","title":"Csuklott egyet a Facebook, többeknél be sem tölt(ött) az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több poloska húzódik be a lakásba – osztotta meg a hírt a kertügyekkel kapcsolatban mindig hitelesen nyilatkozó Bálint gazda. A magyar kertészmérnök ugyanitt egy térképre is felhívta a figyelmet.","shortLead":"Egyre több poloska húzódik be a lakásba – osztotta meg a hírt a kertügyekkel kapcsolatban mindig hitelesen nyilatkozó...","id":"20190927_budosbogar_poloska_terkep_balint_gazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e49430b-6a2a-4814-94de-9a2de9cda262","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_budosbogar_poloska_terkep_balint_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:33","title":"Térképre tették, hol támadnak épp a poloskák – ön is jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MagNet Banknak nem ez az első faültetési akciója, de ez lesz az eddigi legnagyobb szabású.","shortLead":"A MagNet Banknak nem ez az első faültetési akciója, de ez lesz az eddigi legnagyobb szabású.","id":"20190926_faultetes_magnet_bank_ocsai_tajvedelmi_korzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d034d03-e225-4985-a212-64d1082ab1db","keywords":null,"link":"/elet/20190926_faultetes_magnet_bank_ocsai_tajvedelmi_korzet","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:50","title":"Negyvenezer fát ültet egy bank Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is kitértek a rendeletben.","shortLead":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is...","id":"20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474ee156-253a-45ce-941a-03edfdbec273","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:17","title":"Betiltották Oroszországban az erkélyeken való dohányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38512406-8904-4edc-b1cc-157c4aa3e801","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:04","title":"Főzzön velünk! – lazacos, avokádós mákos bagel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]