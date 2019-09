A 2020-as év a kínai társadalom és modern politikatörtént számára is mérföldkő lesz. Ekkor tervezi ugyanis élesíteni a kínai kommunista rezsim azt a közösségi kreditrendszert, amely különféle technológiai megfigyelési pontokból adatokat gyűjtő algoritmusa bizonyos szempontok alapján dönti el, hogy ki a "jó" állampolgár és ki a "rossz".

Miközben a "jókat" előnyökhöz, kedvezményekhez juttatják vele, a "rosszakat" büntetik. Hogy mennyire, annak több különböző fokozata is lehet, de a 2018 óta működő tesztüzemből már nagyjából látni, mi készül: néhány hónap leforgása alatt 23 millió embert tiltottak le az utazásról – ők még egy buszjegyet sem vehetnek – különböző okok miatt: kábítószer használata, adó vagy büntetés be nem fizetése, hamis információk terjesztése. (Persze kérdés, a kommunista rezsim szemszögéből nézve mi tűnhet hamis információnak.)

A kínai államapparátusnak minden bizonnyal tetszik a kreditrendszer, mert a Wired beszámolója szerint hamarosan a vállalkozásokra is keterjeszthetik. Hogy elkerüljék a büntetéseket, egy nagyjbáól 300 pontos listának kell eleget tenniük. Nem nehéz kitalálni, a Kínában lévő külföldi cégeknek ez saját, nyugati kultúrából származó elveik mentén mennyire sikerülhet.

A cégeket tevékenységük alapján kategorizálnák, majd ezek után kapnák meg az államtól elvárt listát, amit teljesíteniük kellene. Jörg Wuttke, az Európai Unió és Kína közös kereskedelmi kamarájának elnöke szerint bár a cégek felé támasztott követelmények és értékelési mechanizmusok nagyrészt egyértelműen meghatározottak, és részletes elemzésen alapulnak, valójában rendkívül nehéz lesz megfelelni az elvárásoknak. Közel 1500 olyan szempont van (állami és helyi szinten), melynek eleget kell tenni. A legjobban az adózásra és a foglalkoztatásra figyel majd az állam, de Jeffrey Towson, a Pekingi Egyetem szakembere szerint a vállalatoknak muszáj mindent betartaniuk, ha működni akarnak.

Wuttke szerint ugyanakkor lehetnek pozitív hozadékai is a cégek pontozásának: például az, ha a környezetszennyezés csökkentése érdekében bizonyos napokra bezárnak egy-egy gyárat. Mivel az európai cégek már eleve magas környezetvédelmi követelménynek felelnek meg, ezért előnyben lehetnek a kínai vállalatokhoz képest.

A Wired beszámolója szerint a rendszerben 400 ezer hazai (kínai) vállalat már most is szerepel. Ezt terjesztik majd ki a piac minden szereplőjére. A felállításakor állítólag arra is gondoltak, hogy a rendszerben ne lehessen kenőpénzt adni azért, hogy egy cég jobb helyre kerüljön, mint amit érdemel. Ez szintén pozitív hozadéka lehet a dolognak, ugyanakkor a piacot minden eddiginél kontrollálhatóbbá teszi.

Kína egyébként a rendszer használata nélkül korábban már megbüntetett három amerikai légitársaságot, amiért Hongkongot önálló úticélként, és nem Kína részeként határozták meg. A Marriott hotelnél azért orroltak meg, mert Tibetet önálló nemzetként hirdették, de kapott már hideget a Versace is két olyan póló miatt, amin Makaót és Hongkongot külön nemzetként tüntették fel.

A kínai társadalmi kreditrendszer egyébként a Kínából származó jelentések szerint hibás. Míg hivatalosan a tevékenység alapján kapott dinamikus szám alapján ítélnék meg, hogy ki "jó" és ki "rossz" állampolgár, a tudósok szerint ez inkább olyan feketelistát hoz létre, ahonnan nagyon nehéz lesz kitörni.

