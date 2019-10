Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5447253-d8ea-431e-9e27-55c65da433b0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Megyeri Szabolcs cége a nagy válságban bedőlt, a zuglói önkormányzathoz ment, kitalálta a Virágzó Zugló programot, közben pedig elkezdte építeni a brandjét, blogol, videózik. HVG-portré.","shortLead":"Megyeri Szabolcs cége a nagy válságban bedőlt, a zuglói önkormányzathoz ment, kitalálta a Virágzó Zugló programot...","id":"201939_megyeri_szabolcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5447253-d8ea-431e-9e27-55c65da433b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7311babe-739a-49f1-9e9c-80845f8b5ab9","keywords":null,"link":"/360/201939_megyeri_szabolcs","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"A zuglói főkertész, aki mer beleszólni a közéletbe, éppúgy, mint Greta Thunberg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon Ausztriában.","shortLead":"A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon...","id":"20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a2a14-0a00-47a6-be83-88cd485f7a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Az_Osztrak_Neppart_folenyes_gyozelmet_aratott_az_elorehozott_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:10","title":"Az Osztrák Néppárt fölényes győzelmet aratott az előrehozott választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","shortLead":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","id":"20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8344-508b-4ccd-b18e-fc3ad59e0826","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:10","title":"Egyesülhet két európai szupergyorsvonat-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan mutatók alapján határozta meg a szegénységet, amelyekkel már most jól áll a kormány. A szegények sok olyan problémáját viszont, amelyekre évek óta hiába várják a megoldást, még csak meg sem említette.","shortLead":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan...","id":"20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d18c5b-a818-4a47-8928-b02cd40a18ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:00","title":"Úgy ígérte meg Orbán a szegénység megszüntetését, hogy csakis igaza lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják a szavazatokat, hozzájuk is több pénz érkezik. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják...","id":"201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478e99c-1202-4376-8ea8-a8f42aa7b198","keywords":null,"link":"/360/201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:20","title":"Balavány: politikai pedofília és más keresztény értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","shortLead":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","id":"20190930_magosz_fold_orokles_gazda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a9cc6-e6b6-4fab-9305-ade15ff7e1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_magosz_fold_orokles_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:34","title":"Megváltoztatnák a földöröklés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv. ","id":"20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8017f602-c0e5-4f15-805b-ea6dfd701b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19c5264-993c-42e9-bc74-4d8c5cf1593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Brexit_Boris_Johson_interju_no_deal","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:48","title":"Brexit: Boris Johson cáfolja, hogy EU-országokat próbál rávenni a vétóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nő a saját testével próbálta megállítani a járművet, amely elgázolta.","shortLead":"A nő a saját testével próbálta megállítani a járművet, amely elgázolta.","id":"20190930_elgurult_auto_salgotarjan_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbd12be-cfa6-434c-a353-a44fde8a7bbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_elgurult_auto_salgotarjan_gazolas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:23","title":"Elgurult autó gázolt halálra egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]