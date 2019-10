Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","shortLead":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","id":"20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e724a8-3f06-4e0c-ba2f-d5f72b3a0735","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:45","title":"Itt az első kedvcsináló: jön a Stranger Things 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","shortLead":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","id":"20190930_belga_testverpar_halal_firenze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd24fd-c0bb-4128-b0bf-0ce7d8c365dc","keywords":null,"link":"/elet/20190930_belga_testverpar_halal_firenze","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:49","title":"Rejtélyes körülmények között halt meg egy belga testvérpár Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","shortLead":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","id":"20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b69b0a-f52d-45da-9b9a-914165c230b4","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2019. október. 01. 12:10","title":"Fesztiváldíjat nyert a Spektrum sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon, három kategóriában. A paletta meglehetősen színes, az őszi hazai és nemzetközi választékot 130 vendéglátóhely adja, köztük 25 új, amelyek először csatlakoztak a programhoz.","shortLead":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon...","id":"20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8206a3ef-0f11-4ac3-875d-cec94193192c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","timestamp":"2019. október. 01. 08:51","title":"Indul az Országos Étterem Hét - íme a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil tulajdonosát baleset érte.","shortLead":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil...","id":"20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adba43ef-b5ca-47f2-83fd-47e08885ab58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","timestamp":"2019. október. 01. 11:03","title":"Életmentő alkalmazást fejlesztenek a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","shortLead":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","id":"20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10f8aa-ef59-4f60-b2af-e72ac9582aec","keywords":null,"link":"/elet/20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","timestamp":"2019. október. 02. 14:29","title":"Bottal mentettek életet a sajószentpéteri rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön kezdtek játszani.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön...","id":"20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65afdf3-43c6-4a49-9d8f-5fb67c84d71a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 02. 14:03","title":"Megjelent a mobilos Call of Duty, és máris elkezdtek benne csalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]