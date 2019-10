Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök olyan megoldást javasol az EU-nak, amelyben nem lesz vámellenőrzés az ír-északír határon, sem annak közelében. ","shortLead":"A brit miniszterelnök olyan megoldást javasol az EU-nak, amelyben nem lesz vámellenőrzés az ír-északír határon, sem...","id":"20191002_Johnson_Az_emberek_most_mar_kezdik_ugy_erezni_hogy_a_bolondjat_jaratjak_veluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da77353-72e2-4917-b80a-5393d6979872","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Johnson_Az_emberek_most_mar_kezdik_ugy_erezni_hogy_a_bolondjat_jaratjak_veluk","timestamp":"2019. október. 02. 15:40","title":"Boris Johnson: „Az emberek kezdik úgy érezni, hogy a bolondját járatják velük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","shortLead":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","id":"20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23642592-7106-4639-9040-254aee239942","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","timestamp":"2019. október. 03. 06:07","title":"Agyonlőtte fekete szomszédját, tíz évet kapott egy amerikai rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel negyedévnyi titkolózás után az Oktatási Hivatal kénytelen volt kiadni azoknak a szakértőknek a névsorát, akik részt vettek a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó kerettantervek kidolgozásában. A lista egyik meglepő szereplője Takaró Mihályné, aki férjéhez hasonlóan havi közel félmillió forintért segített a hazafiasítandó dokumentum összeállításában. ","shortLead":"Közel negyedévnyi titkolózás után az Oktatási Hivatal kénytelen volt kiadni azoknak a szakértőknek a névsorát, akik...","id":"20191003_takaro_mihaly_emmi_nat_oktatasi_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0939e63-aa2e-4fdc-a0c7-be8ec7c16fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_takaro_mihaly_emmi_nat_oktatasi_hivatal","timestamp":"2019. október. 03. 11:02","title":"Nemcsak Takaró Mihály, a felesége is részt vett az új NAT kidolgozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","id":"20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ff4aa5-c769-4cc7-8bcc-c46df99fe141","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","timestamp":"2019. október. 02. 17:26","title":"Összeütközött egy tankhajó egy hotelhajóval a Rajnán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem véletlenül nevezik a Monty Python csoportot a komédia Beatlesének: fél évszázada indult aktív pályafutásuk csak néhány évig tartott, és miközben örökre megváltoztatták a humor világát, a viszály sem kerülte el őket.\r

\r

","shortLead":"Nem véletlenül nevezik a Monty Python csoportot a komédia Beatlesének: fél évszázada indult aktív pályafutásuk csak...","id":"20191003_Hat_ember_aki_megvaltoztatta_a_humor_vilagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f9f71e-3c39-4c3c-b3e6-9f40ed1f7ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Hat_ember_aki_megvaltoztatta_a_humor_vilagat","timestamp":"2019. október. 03. 15:27","title":"Hat ember, aki megváltoztatta a humor világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már folynak a tárgyalások a MÁV-Start Zrt. és a kormány között.","shortLead":"Már folynak a tárgyalások a MÁV-Start Zrt. és a kormány között.","id":"20191004_Szaztizenot_mozdonyt_venne_a_MAVStart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6ca50-04ae-4e83-a3d0-dfe31ba57c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191004_Szaztizenot_mozdonyt_venne_a_MAVStart","timestamp":"2019. október. 04. 05:08","title":"Száztizenöt mozdonyt venne a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","shortLead":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","id":"20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6881a22-badd-46be-9325-57561f865973","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. október. 02. 11:21","title":"Itt az új BMW X5 M és X6 M: 625 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint több közös ellenzéki jelölt plakátjaira is a hegedűművész hirdetése került.","shortLead":"A DK szerint több közös ellenzéki jelölt plakátjaira is a hegedűművész hirdetése került.","id":"20191003_maga_zoltan_demokratikus_koalicio_hirdetes_plakat_erzsebetvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df854f9-7611-4ccd-b56f-42ea4cc1c363","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_maga_zoltan_demokratikus_koalicio_hirdetes_plakat_erzsebetvaros","timestamp":"2019. október. 03. 14:21","title":"Mága Zoltán-hirdetést ragasztottak az ellenzéki jelöltjek platkájaira Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]