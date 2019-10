Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti a böngészőjébe a jelszóbiztonsági funkciót.","shortLead":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti...","id":"20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc2e30-ad88-4445-be0f-68c79e494cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","timestamp":"2019. október. 03. 09:03","title":"Új funkció jön a Chrome-ba, képes lesz megmondani, ha veszélybe került a jelszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint a jelenlegi tudományos elméletek alapján a bolygó \"nem is létezhetne\".","shortLead":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint...","id":"20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f926188-2e7e-4b0e-85db-7d63a9b104c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","timestamp":"2019. október. 02. 19:08","title":"Azt mondják, ez a bolygó nem is létezhetne, de most rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761ee9be-b377-47a9-8426-8b39baeaa245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat szerint próbaüzem volt a játszótéren, ahol a baleset történt.","shortLead":"Az önkormányzat szerint próbaüzem volt a játszótéren, ahol a baleset történt.","id":"20191002_Gyerekeket_ert_baleset_a_polgarmester_altal_felavatott_felkesz_erdi_jatszoteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=761ee9be-b377-47a9-8426-8b39baeaa245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd704d1-72f1-4d95-aea3-7f644e626b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Gyerekeket_ert_baleset_a_polgarmester_altal_felavatott_felkesz_erdi_jatszoteren","timestamp":"2019. október. 02. 21:34","title":"Gyerekeket ért baleset a polgármester által felavatott félkész érdi játszótéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli...","id":"20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d8e8c7-aca5-4bba-a1e7-dbb23e89ea85","keywords":null,"link":"/360/20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","timestamp":"2019. október. 04. 08:00","title":"Radar 360: Bírósági döntés a Facebook ellen, Pikó bocsánatkérést vár Kocsistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","shortLead":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","id":"20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d1cf2c-85a7-442a-97d1-0d98f9aeffb4","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 03. 10:04","title":"Rendőrségi cellában végezte egy madár Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. október. 03. 16:30","title":"Ugrás az ismeretlenbe: így tudnak érvényesülni a magyar vállalkozások külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mayo Clinic egészségügyi központ patológusa szerint a betegek tüdőszövet-mintái úgy néznek ki, mintha mustárgázt lélegeztek volna be.","shortLead":"Az amerikai Mayo Clinic egészségügyi központ patológusa szerint a betegek tüdőszövet-mintái úgy néznek ki, mintha...","id":"20191004_e_cigaretta_hasznalat_tudokarosodas_kemiai_eges_tudobetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fad284-25e6-4c18-8964-102344726a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_e_cigaretta_hasznalat_tudokarosodas_kemiai_eges_tudobetegseg","timestamp":"2019. október. 04. 11:03","title":"Égési sérülések nyomait találták e-cigarettát szívók tüdejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]