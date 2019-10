Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül kölcsönösen garantálja az állampolgárok jogosultságait, függetlenül attól, hogy az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élnek.

","shortLead":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül...","id":"20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4cc17d-61c1-41b1-a812-f29926a7577a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","timestamp":"2019. október. 03. 16:13","title":"Szijjártó: A magyarok jogai nem sérülhetnek a Brexit után sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Immár magyarul szól a magyarokhoz a Netflix, máris sok a szinkronos vagy feliratos film és sorozat, amik köre folyamatosan bővül. Év végére 50 magyar gyártású film fog bekerülni a katalógusba. Az előfizetési díjon nem emelnek.","shortLead":"Immár magyarul szól a magyarokhoz a Netflix, máris sok a szinkronos vagy feliratos film és sorozat, amik köre...","id":"20191004_netflix_streaming_szinkron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82cbfc-61f6-477e-9e55-17031520df5c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_netflix_streaming_szinkron","timestamp":"2019. október. 04. 00:01","title":"A Netflix kivetette a hálóját: elindult a magyar nyelvű szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London kész a kompromisszumra. Most láthatóan mindenki megállapodást szeretne, kérdés, mire lesz elég az október 31-ig levő négy hét.","shortLead":"London kész a kompromisszumra. Most láthatóan mindenki megállapodást szeretne, kérdés, mire lesz elég az október 31-ig...","id":"20191003_Brexit_Brusszel_nem_elegedett_de_kesz_targyalni_az_uj_brit_javaslatrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb329a0-ac92-493d-a32d-4e8d3eb27263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Brexit_Brusszel_nem_elegedett_de_kesz_targyalni_az_uj_brit_javaslatrol","timestamp":"2019. október. 03. 15:07","title":"Brexit: Brüsszel nem elégedett, de kész tárgyalni az új brit javaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump engedélyezte számukra a csatlakozást az ESTA-programhoz. ","shortLead":"Donald Trump engedélyezte számukra a csatlakozást az ESTA-programhoz. ","id":"20191004_lengyelorszag__vizum_ESTA_Egyesult_Alamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274b5820-7eed-4f75-8a2a-271004e36911","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_lengyelorszag__vizum_ESTA_Egyesult_Alamok","timestamp":"2019. október. 04. 19:31","title":"A lengyelek is vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Joseph gyakorlatilag teljesen úgy néz ki, mint az apja fiatalkorában.","shortLead":"Joseph gyakorlatilag teljesen úgy néz ki, mint az apja fiatalkorában.","id":"20191004_Arnold_Schwarzenegger_fia_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e4ae6-31e0-445d-baa8-8b2b6c223417","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Arnold_Schwarzenegger_fia_szuletesnap","timestamp":"2019. október. 04. 10:43","title":"Arnold Schwarzenegger gyúrós fotóval köszöntötte a fiát születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint viszont betört. ","shortLead":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint...","id":"20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9b3b22-b107-40e0-961c-e42b4f382934","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","timestamp":"2019. október. 04. 21:11","title":"Rendőrt hívtak Bangóné Borbély Ildikóra a csepeli Fidesz-irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt Káel Csaba, az új filmügyi kormánybiztos.","shortLead":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt...","id":"20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9861d4-0da6-42e4-8ca2-22f048615451","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"Alakul a szakítás Andy Vajna örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolországi döntetlen után Budapesten játssza második Európa Liga-csoportmeccsét a Ferencváros.","shortLead":"A spanyolországi döntetlen után Budapesten játssza második Európa Liga-csoportmeccsét a Ferencváros.","id":"20191003_Ferencvaros_Ludogorec_europa_liga_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7376c97-0b4c-42fb-9a6a-66996e153d40","keywords":null,"link":"/sport/20191003_Ferencvaros_Ludogorec_europa_liga_foci","timestamp":"2019. október. 03. 18:55","title":"Ferencváros-Ludogorec – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]