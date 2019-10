Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet bizonytalanságai miatti exportgyengülést csak részben pótolta a belső fogyasztás növekedése.","shortLead":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet...","id":"201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689bc50b-31e4-40e6-8c4f-c2c684ca5f4d","keywords":null,"link":"/360/201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","timestamp":"2019. október. 06. 16:00","title":"A lassuló német gazdaság Magyarországot is lefékezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A százezer dolláros rekordárakat a milliósak váltották fel, de már olyan gyógyszer is van, amelyből egy kúrányi 2 millió dollárba kerül. ","shortLead":"A százezer dolláros rekordárakat a milliósak váltották fel, de már olyan gyógyszer is van, amelyből egy kúrányi 2...","id":"201940__csillagaszati_gyogyszerarak__arvasag__erdekek_es_ertekek__hatarok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ceaaf03-4054-47b1-991c-ad6fedee5394","keywords":null,"link":"/360/201940__csillagaszati_gyogyszerarak__arvasag__erdekek_es_ertekek__hatarok_nelkul","timestamp":"2019. október. 05. 12:00","title":"Hogy mi kerül egy gyógyszeren 700 millió forintba? A válasz ott hever a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy Mark Zuckerberg mérnökei vagy Borkai Zsolt közösségi oldalának kezelői nem pihenhetnek nyugodtan ezen a hétvégén. A szavakat minden túlzás nélkül, szó szerint nem találni.","shortLead":"Vagy Mark Zuckerberg mérnökei vagy Borkai Zsolt közösségi oldalának kezelői nem pihenhetnek nyugodtan ezen a hétvégén...","id":"20191005_borkai_zsolt_jacht_hajo_foto_facebook_oldal_hozzaszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a84be07-6d5d-4509-a6ab-96883b3418dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_borkai_zsolt_jacht_hajo_foto_facebook_oldal_hozzaszolas","timestamp":"2019. október. 05. 15:38","title":"Nem találjuk a szavakat: különös dolgok történnek Borkai Zsolt Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes okokat. Erre tesz kísérletet A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv Fülöp Éva és Kővágó Pál szerkesztésében. A nemrég az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent kötet Magyarországon hiánypótló, hiszen magyar nyelven mutatja be a kollektív áldozattudat legjelentősebb szociálpszichológiai kutatásait az elmúlt másfél évtizedből, és betekintést nyújt az ezzel kapcsolatos hazai kutatásokba is. Kővágó Pál pszichológussal beszélgettünk. ","shortLead":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb...","id":"20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b566d-a043-4f80-8af1-799b8def636a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","timestamp":"2019. október. 06. 20:15","title":"Amiben mi, magyarok igazán profik vagyunk: az áldozatszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok megtiltották, sok tüntető mégis eltakarta az arcát.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok...","id":"20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390d49c-3d00-46c3-b488-3282a95bf17b","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 06. 12:34","title":"Büszkén viselik a maszkot a hongkongi tüntetők, pedig börtön járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

A New York-i Metropolitan sztártenorja szombaton halt meg Monte Tauró-i otthonában, a szicíliai Augusta elővárosában. A mentők sikertelenül kísérelték meg újraélesztését.","shortLead":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő...","id":"20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada7aeb-c16d-4abd-b8bd-1a7fbb2bbec0","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","timestamp":"2019. október. 06. 15:55","title":"Meghalt Marcello Giordani olasz sztártenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]