Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","shortLead":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","id":"20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbbb36-2cae-40f6-9056-bc1c4ac1700c","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","timestamp":"2019. október. 07. 10:57","title":"Mark Hamill elárulta a véleményét az új Jokerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","shortLead":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","id":"20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9be035-33df-4522-ba00-bbe45052c0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","timestamp":"2019. október. 07. 06:27","title":"Kiderül az idő, de marad a hűvös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett FUGA-ra. Tönkretett épületei miatt nincs harag benne, igazán azt szeretné, ha kizsákmányolná egy építésziroda. ","shortLead":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett...","id":"201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d180f38-04a9-43ac-a2bb-579f92ba963b","keywords":null,"link":"/360/201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","timestamp":"2019. október. 06. 12:00","title":"\"Meg akartam úszni a konfliktusokat, amiket TGM, Rajk Laci és mások nem úsztak meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock együttes alapító tagja. Részlet Nadya Tolokonnikova könyvéből.","shortLead":"Ne akarj mindig tökéletes lenni, az ugyanis igazából nagyon unalmas - vallja a Pussy Riot diktatúraellenes punk-rock...","id":"20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46c32f6-c228-43ec-b1d2-32835ea16918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6c38c-9f99-47c5-86c1-e8a7630791ff","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191006_A_tokeletlensegben_hatalmas_ero_van__uzeni_a_Pussy_Riot_alapitoja","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"A tökéletlenségben hatalmas erő van - üzeni a Pussy Riot alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely az autoimmun betegségek egyik ritka, öröklődő kórképe, és mozgásképtelenséghez vezet.","shortLead":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely...","id":"20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d49d85c-6219-44c7-96de-53c05eeb2883","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","timestamp":"2019. október. 07. 05:32","title":"Tánc közben beszélt súlyos betegségéről Rodrigo Duterte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik, hogy az e-cigi csak pótmegoldás, jobb teljesen leszokni a dohányzásról.","shortLead":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik...","id":"201940__az_ecigaretta_veszelyei__dohanylobbi_gyogyszerlobbi__gyilkolt_amufu__begozoltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d25f4-7adf-417d-a8f4-59475b23770b","keywords":null,"link":"/360/201940__az_ecigaretta_veszelyei__dohanylobbi_gyogyszerlobbi__gyilkolt_amufu__begozoltek","timestamp":"2019. október. 06. 08:15","title":"Döntsük el végre: az e-cigaretta egészségesebb vagy veszélyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","shortLead":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","id":"20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e79ade7-1636-4aa2-abf7-0f91e96cead9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","timestamp":"2019. október. 07. 16:25","title":"A skót főbíróság elvetette a megállapodás nélküli Brexitet tiltó keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c91f8a-2e76-4d4f-87ca-28096344888d","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az emberiség mindig ugyanúgy gondolkodott az anyaságról, ez viszont nem igaz. Az ideális anya képe az emberiséggel együtt változik, a kulturális és gazdasági hatások minden korban befolyásolták. Mára az anyáknak annyi elvárással kell szembenézniük, mint korábban soha - mindezt ráadásul egy elmagányosodó társadalomban.","shortLead":"Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az emberiség mindig ugyanúgy gondolkodott az anyaságról, ez viszont nem igaz...","id":"20191006_Soha_nem_hagytuk_ennyire_magukra_az_anyakat_mint_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c91f8a-2e76-4d4f-87ca-28096344888d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e90d71-f253-4109-ae9e-579b68b79e27","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Soha_nem_hagytuk_ennyire_magukra_az_anyakat_mint_most","timestamp":"2019. október. 06. 20:00","title":"Soha nem hagytuk ennyire magukra az anyákat, mint most?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]