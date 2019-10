Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú szerint 2019 júniusban és augusztusban a budapesti Széll Kálmán téren járókelőkre támadt.\r

","shortLead":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú...","id":"20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320889d7-9893-4634-a3e3-77f2ecac2b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 08. 13:38","title":"Járókelőkre támadt a Széll Kálmán téren, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7234e5a8-e18a-4873-99d3-a9db7d4b0b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából két átlagos háztartásnak elegendő áramot termel egy-egy ilyen egység. ","shortLead":"Nagyjából két átlagos háztartásnak elegendő áramot termel egy-egy ilyen egység. ","id":"20191007_Szelturbinakat_hajtanak_az_elszaguldo_buszok_levegojevel_Isztambulban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7234e5a8-e18a-4873-99d3-a9db7d4b0b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf71-0837-4c95-8356-159e2e3c106b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Szelturbinakat_hajtanak_az_elszaguldo_buszok_levegojevel_Isztambulban__video","timestamp":"2019. október. 07. 16:19","title":"Szélturbinákat hajtanak az elszáguldó buszok levegőjével Isztambulban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.","shortLead":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több...","id":"201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc53247-ea17-4310-94bd-292af6521a54","keywords":null,"link":"/360/201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","timestamp":"2019. október. 07. 10:30","title":"Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szállingóznak a hírek a 6G-ről, azonban a témában talán leginkább otthon lévő Huawei vezére szerint egyelőre korai erről beszélni, ami persze nem jelenti azt, hogy vállalata ne lenne rajta a technológia fejlesztésén.","shortLead":"Szállingóznak a hírek a 6G-ről, azonban a témában talán leginkább otthon lévő Huawei vezére szerint egyelőre korai...","id":"20191007_6g_mobilhalozat_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97db67f5-2eb8-4713-b4ff-a8dc4fef9c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_6g_mobilhalozat_huawei","timestamp":"2019. október. 07. 13:03","title":"A Huawei már a 6G-n töri a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja.","shortLead":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális...","id":"20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ee3bd5-c3ca-48bc-bf37-dea81be3458f","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"A Duma Aktuál elemzi Berki programját: Lehet-e vasalóval választást nyerni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol az önkormányzat.","shortLead":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol...","id":"20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757dc8e-50f1-4130-b320-9205ecbdc7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","timestamp":"2019. október. 07. 08:30","title":"Tüttő Kata: Nincsenek közös cégeink Leisztinger Tamással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista Párt (PS) győzelmét vetítik előre.","shortLead":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista...","id":"20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c11f7cd-2e4f-4e60-aff7-0757da31abfc","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","timestamp":"2019. október. 07. 06:42","title":"A szocialisták nyerték a portugál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti és mostani képét.","shortLead":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel...","id":"20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de690230-a219-4b65-b117-fc8a95dd8d2b","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","timestamp":"2019. október. 08. 13:59","title":"Zacher Gábor: Bárcsak Orbán Viktor kiállna a nép elé, és azt mondaná, emberek, fogyjunk le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]