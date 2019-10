Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek.","shortLead":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai...","id":"20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af69b723-7091-4f58-bc8b-a08b6fad31e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 09. 06:10","title":"Győrt behálózó polipról ír az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","shortLead":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","id":"20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4799a62-0b75-48c5-ab14-5a84b21190ca","keywords":null,"link":"/elet/20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","timestamp":"2019. október. 08. 10:29","title":"Négyen haltak bele egy félresikerült szelfizésbe Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6f9238-a9de-4e5c-b6f3-7590fccdd712","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jelenség elég gyakori a frontok után.","shortLead":"A jelenség elég gyakori a frontok után.","id":"20191009_15_fokot_emelkedett_a_homerseklet_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb6f9238-a9de-4e5c-b6f3-7590fccdd712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfa07d6-4569-4c3d-9173-2b29cb7e737d","keywords":null,"link":"/elet/20191009_15_fokot_emelkedett_a_homerseklet_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. október. 09. 13:05","title":"15 fokot emelkedett a hőmérséklet egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul ki az ügyféllel – számtalan alkalom adódhat a munkahelyen, ami próbára teszi a teherbírásunkat. Ha ilyenkor önbizalommal felvértezve lépünk a helyzetbe, nagyobb sikerre, így több eredményre is számíthatunk.","shortLead":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul...","id":"20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec04a01-8ac4-4f4f-9568-037ce55012c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","timestamp":"2019. október. 09. 14:30","title":"Verseny a munkahelyen: az önbizalom mint valuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes közleményben reagált arra, hogy Scarlett Johansson úgy nyilatkozott, nem fejezte ki támogatását Tarlós István polgármesternek. Szalay-Bobrovniczky szerint ilyet se a főpolgármester, se más politikus nem mondott.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes közleményben reagált arra, hogy Scarlett Johansson úgy nyilatkozott, nem fejezte ki...","id":"20191008_SzalayBobrovniczky_Alexandra_Mi_sem_politikai_tamogataskent_ertekeltuk_Scarlett_Johansson_elismereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0604ef9-eec7-4030-ae0f-1183000242dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_SzalayBobrovniczky_Alexandra_Mi_sem_politikai_tamogataskent_ertekeltuk_Scarlett_Johansson_elismereset","timestamp":"2019. október. 08. 10:44","title":"Tarlós helyettese: Nem politikai támogatásként értékeltük Scarlett Johansson elismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4067b519-46b7-49bd-84a0-9fceb0f71517","keywords":null,"link":"/elet/20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: Libben a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","shortLead":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","id":"20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e84f8f-ddbf-4d81-9396-7a4085e8c904","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Eladó a legutolsó Saab – egy 5 éves, de vadonatúj autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f35725f-0313-4c05-902b-af56f889973b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet utódja, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.","shortLead":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet utódja, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is...","id":"201940__megbirsagolt_quantis__novis_biztosito__tulelok__napfogyatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f35725f-0313-4c05-902b-af56f889973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757be6d-c2a9-467c-a101-168f7c6eb9c3","keywords":null,"link":"/360/201940__megbirsagolt_quantis__novis_biztosito__tulelok__napfogyatkozas","timestamp":"2019. október. 09. 07:00","title":"Kezdhetnek aggódni a Brokernet utódjának ügyfelei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]