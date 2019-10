Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Attól fél a főpolgármester, hogy Budapesten is sokakat elgondolkoztathat a Borkai-ügy.","shortLead":"Attól fél a főpolgármester, hogy Budapesten is sokakat elgondolkoztathat a Borkai-ügy.","id":"20191010_Tarlos_Borkai_meltatlanna_valt_a_tisztsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c92066f-5323-46e2-b434-156c030d7d59","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Tarlos_Borkai_meltatlanna_valt_a_tisztsegere","timestamp":"2019. október. 10. 21:16","title":"Tarlós: Borkai méltatlanná vált a tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300","c_author":"Jánossy András","category":"itthon","description":"Amennyiben elmarad az ígért ellenzéki áttörés, akkor az álszent, ál-áldozatkész magyarázkodás válik folytathatatlanná vasárnap este.","shortLead":"Amennyiben elmarad az ígért ellenzéki áttörés, akkor az álszent, ál-áldozatkész magyarázkodás válik folytathatatlanná...","id":"20191011_Ellenzeki_onkormanyzatok_es_ha_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a7cf02-3a51-4a40-bbd8-3c148cbe7151","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Ellenzeki_onkormanyzatok_es_ha_megsem","timestamp":"2019. október. 11. 14:23","title":"Ellenzéki önkormányzatok: és ha mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2729ccf7-f3f8-45a2-8abf-43d6e456e39b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy Európában jól bejáratott cég épít hostelt a főváros 7. kerületében, amely 400 vendéget tud majd fogadni. A foglalni már lehet, de a helyiek egyelőre nem lelkesednek. ","shortLead":"Egy Európában jól bejáratott cég épít hostelt a főváros 7. kerületében, amely 400 vendéget tud majd fogadni. A foglalni...","id":"201941_ao_hostel_and_hotel_hungary_nemet_uzlet_abulinegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2729ccf7-f3f8-45a2-8abf-43d6e456e39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed61da6-b7fc-4fa5-af19-4acff2fa7af5","keywords":null,"link":"/360/201941_ao_hostel_and_hotel_hungary_nemet_uzlet_abulinegyedben","timestamp":"2019. október. 10. 15:30","title":"Bulituristák kánaánja lehet: gigahostel épül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel ismerőseinket támogathatjuk, azt is jelezve: forduljanak hozzánk bizalommal.","shortLead":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel...","id":"20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f69cd-2c44-47d8-b075-001777b3c80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Új matricák jönnek a Facebookra, sokat segíthet vele, ha használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet elkerülni a gyakori hibákat. ","shortLead":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert...","id":"20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81cfa43-925e-43a3-8cc5-a2a7a9badf56","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","timestamp":"2019. október. 10. 07:30","title":"Hőszigetelés: szempontok az alacsonyabb fűtésszámlától a fenntarthatóságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos crossover sorozatgyártása a napokban kezdődött meg Romániában. ","shortLead":"A sportos crossover sorozatgyártása a napokban kezdődött meg Romániában. ","id":"20191010_69_millio_forinton_nyit_itthon_a_ford_puma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499d2f76-da0b-4e09-a06e-55361e50872f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_69_millio_forinton_nyit_itthon_a_ford_puma","timestamp":"2019. október. 10. 13:21","title":"6,9 millió forinton nyit itthon a Ford Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]