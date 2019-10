Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert alkotóközösség. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.","shortLead":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb...","id":"20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4ac265-443a-40be-9401-a274c0a60bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","timestamp":"2019. október. 10. 15:55","title":"Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","shortLead":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","id":"20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e391b8-2552-47e7-9325-2d1db4510160","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","timestamp":"2019. október. 09. 13:09","title":"Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9210600-e88d-4f79-9e94-d213eed91419","c_author":"Sághy Erna, Dobszay János","category":"360","description":"Évtizedek óta a gyermeknevelési témák legfőbb szakértőjeként szerepelt a sajtóban, de nem tartotta magát tévedhetetlennek. Közéleti, politikai kérdésekben is rendszeresen megszólalt, a rendszerváltás előtt és mostanában is. A HVG 2016-ban készült portréinterjúja a most elhunyt pszichológusról. ","shortLead":"Évtizedek óta a gyermeknevelési témák legfőbb szakértőjeként szerepelt a sajtóban, de nem tartotta magát...","id":"201635_vekerdy_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9210600-e88d-4f79-9e94-d213eed91419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d250a899-ff24-4d38-a1a0-e18ece4ba5d3","keywords":null,"link":"/360/201635_vekerdy_tamas","timestamp":"2019. október. 09. 10:40","title":"Vekerdy Tamás: \"Mindaz vagyok, amit kiátkoztak: internacionalista, zsidó, homoszexuális, szabadkőműves, liberális\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A képek csupán illusztrációk, a műszaki adatok pedig tájékoztató jellegűek? Akkor inkább nézzen körül máshol. ","shortLead":"A képek csupán illusztrációk, a műszaki adatok pedig tájékoztató jellegűek? Akkor inkább nézzen körül máshol. ","id":"20191010_webaruhaz_atveres_szerzodes_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f3933-47b7-4a9d-a0c4-e7d5258c9af0","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_webaruhaz_atveres_szerzodes_ugyeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 10:27","title":"Ha ilyet lát egy webáruházban, semmiképp se vásároljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ad7828-c673-40d0-b97f-39b121a876f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak bénáskodás van a neten.","shortLead":"Nem csak bénáskodás van a neten.","id":"20191011_Video_a_tobbsegunk_innen_biztos_nem_parkolna_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ad7828-c673-40d0-b97f-39b121a876f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4de87a-77fd-444d-9c7c-4a2480f8c8be","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Video_a_tobbsegunk_innen_biztos_nem_parkolna_ki","timestamp":"2019. október. 11. 08:37","title":"Videó: a többségünk innen biztos nem parkolna ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány, amelyet a már megszokott kamujelöltek és migránsokkal riogatás mellett szexvideók, bolti lopásról, parkolóőr megharapásáról szóló hírek is tarkítottak. Vasárnap eldől, ez mire lesz elég a két oldalnak.","shortLead":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány...","id":"20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89c8c23-c581-4acd-a781-79153f75592a","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 11. 06:30","title":"Véghajrá a csatatereken: feléledt a győri ellenzék, Tarlósnak is bele kell húznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy úton átkelő nőt kedd reggel. Estére elfogták a férfit, aki az autót vezethette.","shortLead":"Elütöttek egy úton átkelő nőt kedd reggel. Estére elfogták a férfit, aki az autót vezethette.","id":"20191009_Az_otthonaban_fogtak_el_a_halalos_cserbenhagyasos_gazolassal_gyanusitott_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b659fb-e87a-4a48-a637-232d7f3fc91e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Az_otthonaban_fogtak_el_a_halalos_cserbenhagyasos_gazolassal_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2019. október. 09. 10:48","title":"Az otthonában fogták el a halálos gázolással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Boris Johnson a Brexit feltételeiről.","shortLead":"Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Boris Johnson a Brexit feltételeiről.","id":"20191010_Van_remeny_hogy_megallapodjon_NagyBritannia_es_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a652389-289b-4d11-9291-e24fba3458bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Van_remeny_hogy_megallapodjon_NagyBritannia_es_az_EU","timestamp":"2019. október. 10. 19:26","title":"Van remény, hogy megállapodjon Nagy-Britannia és az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]