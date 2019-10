Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","shortLead":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","id":"20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750e171-bbf6-4cec-9e04-14e7c051c78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","timestamp":"2019. október. 11. 09:14","title":"Mégse lesz új Elon Musk a porszívókirályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A zsűri különdíját is bezsebelte.","shortLead":"A zsűri különdíját is bezsebelte.","id":"20191011_Carson_Coma_zenekar_klipszemle_fodij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76395ca3-464c-485e-89c0-e396483c9479","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Carson_Coma_zenekar_klipszemle_fodij","timestamp":"2019. október. 11. 12:27","title":"A Carson Coma zenekar kapta a klipszemle fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat, 32 gigabájtot kért a rendszertől.","shortLead":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat...","id":"20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec4b86f-5ef2-4b7e-b384-ae0a0e67edf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","timestamp":"2019. október. 09. 15:03","title":"32 GB RAM? A szívbajt hozta a rajongókra az új Star Wars-játék fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","shortLead":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","id":"20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f17b-7259-4a2e-ba50-87c6713bc725","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","timestamp":"2019. október. 10. 12:01","title":"Petr Cech hokikapusként folytatja a pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha célunkat el akarjuk érni, meg kell tanulnunk hatékonyan, tudatosan fókuszálni: ki kell tudnunk zárni a zavaró tényezőket!","shortLead":"Ha célunkat el akarjuk érni, meg kell tanulnunk hatékonyan, tudatosan fókuszálni: ki kell tudnunk zárni a zavaró...","id":"20191010_fokuszalasi_gyakorlatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf90f02b-c335-4fe0-94fb-8e2b9941b986","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191010_fokuszalasi_gyakorlatok","timestamp":"2019. október. 10. 14:15","title":"Elkalandozik a figyelme? Íme néhány fókuszálási gyakorlat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","shortLead":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","id":"201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff18ef1-6683-44a5-9bc8-6296db728201","keywords":null,"link":"/360/201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","timestamp":"2019. október. 11. 10:01","title":"Meghajolhatunk-e a diktatúrák előtt úgy, hogy aztán tükörbe tudjunk nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","shortLead":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","id":"20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afc67eb-c399-4924-9092-c5f955aaf0ad","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","timestamp":"2019. október. 11. 12:15","title":"Eladó a Stranger Things plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","shortLead":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","id":"20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5dd42f-bdd9-470c-91aa-5dbe67dbe912","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","timestamp":"2019. október. 11. 05:05","title":"Videóra vették, ahogy közlekedőkre omlik egy autópályahíd Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]