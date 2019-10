Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","shortLead":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","id":"20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afc67eb-c399-4924-9092-c5f955aaf0ad","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","timestamp":"2019. október. 11. 12:15","title":"Eladó a Stranger Things plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 16,54 euróval emelkedett a rendszeres nyugdíjfolyósítás átlagértéke Szlovákiában.","shortLead":"Egy év alatt 16,54 euróval emelkedett a rendszeres nyugdíjfolyósítás átlagértéke Szlovákiában.","id":"20191011_A_szlovak_nyugdijasok_emelest_kapnak_nem_rezsiutalvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de0233a-7052-4a5d-87a3-e85612036c2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szlovak_nyugdijasok_emelest_kapnak_nem_rezsiutalvanyt","timestamp":"2019. október. 11. 13:45","title":"A szlovák nyugdíjasok emelést kapnak, nem rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit miniszterelnök ennek érdekében. ","shortLead":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit...","id":"20191011_brexit_targyalas_brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37311f69-241a-4cf5-9368-8f5c87a7dd65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_brexit_targyalas_brusszel","timestamp":"2019. október. 11. 14:32","title":"Újrakezdődtek a Brexit-tárgyalások Brüsszelben a sikeres brit-ír csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"Horn Andrea","category":"vilag","description":"Az évszázad tájfunja közeledik Japán felé: a Hagibisz olyan erős és pusztító lehet, mint az a vihar, az Ida, amelyik 1958-ban több mint ezer ember életét követelte. A jövő évi olimpiát a tájfunszezon közepén rendezik majd, de nem ez az egyetlen veszély, amely a sportolókat és a szigetországba érkező több százezer nézőt fenyegeti.","shortLead":"Az évszázad tájfunja közeledik Japán felé: a Hagibisz olyan erős és pusztító lehet, mint az a vihar, az Ida, amelyik...","id":"20191012_hagibis_tajfun_tokio_olimpia_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9ecc8-0ff6-468b-a192-5dab853aaf39","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_hagibis_tajfun_tokio_olimpia_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2019. október. 12. 12:00","title":"Elsöpörheti egy tájfun a tokiói olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","shortLead":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","id":"20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed0990-927a-4c93-945d-2f7cb359e81b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","timestamp":"2019. október. 12. 13:55","title":"Szabálytalanul parkoló autók állták el a mentőbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a Nobel-békedíjas, focista kampányol a Fidesznek és újabb felvételek a Hableány-tragédiáról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a Nobel-békedíjas, focista kampányol a Fidesznek és újabb felvételek a Hableány-tragédiáról. Ez a hvg360 esti...","id":"20191011_Radar360_Orban_Macronnal_ebedelt_plakatokon_a_Borkaiugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37ddca4-045d-4301-8b79-b129fbb402c3","keywords":null,"link":"/360/20191011_Radar360_Orban_Macronnal_ebedelt_plakatokon_a_Borkaiugy","timestamp":"2019. október. 11. 17:30","title":"Radar360: Orbán Macronnal ebédelt, plakátokon a Borkai-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De most még igen, mert az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az ezt lehetővé tevő törvényhelyet, csak feladatot adott az országgyűlésnek, hogy a jövőre nézve tiltsa meg a visszaéléseket.","shortLead":"De most még igen, mert az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az ezt lehetővé tevő törvényhelyet, csak feladatot...","id":"20191010_alkotmanybirosag_onkormanyzat_plakat_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73155123-2eaa-4e3e-9fa9-d44e22237e82","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_alkotmanybirosag_onkormanyzat_plakat_ellenzek","timestamp":"2019. október. 10. 16:38","title":"Ab: Az önkormányzat a jövőben nem szórakozhat az ellenzéki plakátokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]