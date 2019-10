Privát böngészéskor a Chrome nem menti el a böngészési előzményeket, a sütiket (cookie-kat), a webhely-adatokat, illetve az űrlapkitöltési információkat. Ilyesfajta böngészésre azonban csak inkognitó ablak használata mellett van lehetőség. Ezt az ablakot egyszerűen előhívhatjuk a Chrome jobb szélső Beállítások menüjével, azonban minden egyes böngészéskor újra és újra elő kell hívnunk ezt az ablakot.

Azonban arra is van lehetőség, hogy teljesen lemondjunk a nyílt böngészésről, ugyanis elérhető az, hogy a Chrome – kérés nélkül is – mindig inkognitó módban nyíljon meg. A változtatásokhoz azonban be kell nyúlnunk a Windows Registrybe (a Windows lelkébe, a Beállításszerkesztőbe), és ezt csak tapasztaltabb felhasználóknak ajánljuk, ugyanis az itt molyolással akár a rendszert is tönkre tehetjük.

Hogy a Beállításszerkesztőbe jussunk, balra alul a keresőmezőbe be kell ütnünk a regedit szót, és le kell nyomnunk az Entert. Ezután a HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies útvonalon keressük meg a Google-t. Akkor sincs baj, ha itt csak a Microsoftot találjuk, ugyanis magunk is készíthetünk kulcsot a Google-nek. Ehhez kattintsunk jobb egérgombbal a Policies-re, majd hozzunk létre egy új kulcsot, és nevezzük el Google-nek. Ez alatt a kulcs alatt kell(ene) lennie a Chrome-nak, ezt egyébként ugyanúgy létrehozhatjuk, mint korábban a Google-t, de most természetesen a Google alatt.

A jobb oldalon most ismét a jobb egérgombos menüt kell előhívni, majd az Új után a Duplaszó (32 bites) lehetőségre kell kattintani. Az új mezőt IncognitoModeAvailability-nek kell elnevezni. Tőle jobbra az érték helyén nulla áll. Ahhoz, hogy az inkognitó módot engedélyezzük a Chrome-nak, ezt az értéket kell 2-re állítani, méghozzá úgy, hogy duplán rákattintunk a Duplaszóra, és az előbukkanó ablakban állítjuk át az értéket. Mentsük el a változtatást.

Indítsuk újra a Chrome-ot, ami már inkognitó módban jelentkezik, mi több, nem is tudjuk máshogy elérni. Ha visszaállítanánk az eredeti állapotot, akkor a fentieknek megfelelően eljárva, írjunk 0-t a 2 helyére.

