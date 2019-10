Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","shortLead":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","id":"20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef175127-db8a-4c99-93d4-32d933f05113","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:30","title":"Elvérzett a Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","shortLead":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","id":"20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7ea584-85b4-42c3-a991-a944452a086c","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","timestamp":"2019. október. 14. 21:40","title":"Reviczky Gábor amiatt aggódik, hogy kirakják a ferencvárosi önkormányzati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC+ tagjai között.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC...","id":"20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dca462-461d-481a-938a-0de22a7442f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","timestamp":"2019. október. 13. 14:45","title":"Putyin csak azért is együttműködik Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több cég is arról tájékoztatta a Facebookot, hogy ígéreteikkel ellentétben mégsem vesznek részt a Libra digitális pénz megvalósításában. A projekt két kulcsfigurája is távozók közt van. Ráadásul van, aki lopással vádolja Zuckerbergéket.","shortLead":"Rövid idő alatt több cég is arról tájékoztatta a Facebookot, hogy ígéreteikkel ellentétben mégsem vesznek részt a Libra...","id":"20191014_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta_mastercard_ebay_paypal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d70aaf-d777-440c-b559-1b076cbbd646","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta_mastercard_ebay_paypal","timestamp":"2019. október. 14. 08:33","title":"Dugába dőlhet a Facebook nagy terve, menekülnek saját pénzének támogatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő reggel őrizetbe vettek között van egy imám is.","shortLead":"A hétfő reggel őrizetbe vettek között van egy imám is.","id":"20191014_parizs_iszlamista_rendor_keseles_orizetbe_vetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51b8c4-30ce-40b9-abf0-bf2a80f4a8b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_parizs_iszlamista_rendor_keseles_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. október. 14. 12:55","title":"Letartóztattak több embert, aki kapcsolatban állt a párizsi késelővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","shortLead":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","id":"20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e261837d-77b3-4d07-a7df-926f93d0f6b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","timestamp":"2019. október. 13. 21:03","title":"Macron: A török támadásnak azonnal le kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt egy gyorsétteremlánccal.","shortLead":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt...","id":"20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393c3d75-3b2e-454f-89e3-268c633447fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","timestamp":"2019. október. 13. 14:03","title":"Úgy néz ki és ízre is olyan, mint a marhahúspogácsa – ígérik növényi kreálmányukról az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 hírműsorának önkormányzati választási különkiadása. Benne az 13 órás részvételi adatok, a politikusok nyilatkozatai és leghosszabb szavazólap. ","shortLead":"Ez a hvg360 hírműsorának önkormányzati választási különkiadása. Benne az 13 órás részvételi adatok, a politikusok...","id":"20191013_Radar360_extra_Tarlos_es_Karacsony_is_szavazott_Orbant_Borkairol_kerdeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc3397b-e643-45ea-918a-3ff0f54358c2","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_extra_Tarlos_es_Karacsony_is_szavazott_Orbant_Borkairol_kerdeztek","timestamp":"2019. október. 13. 14:00","title":"Radar360 extra: magas a részvétel, leszavaztak a jelöltek, Orbánt Borkairól kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]