Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt a nyilatkozatát, amely többek között az Északkelet-Szíriában zajló török hadművelet azonnali hatályú leállítására szólította fel Ankarát.","shortLead":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt...","id":"20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d59e709-5f21-473c-b179-8ad1e3ac1477","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","timestamp":"2019. október. 14. 20:40","title":"Ankara visszautasította a szíriai hadművelet leállítására felszólító EU-nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze lehet hasonlítani egymással a mobilokat.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze...","id":"20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ee05b4-0717-42d9-9e91-d9c121649c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","timestamp":"2019. október. 14. 11:33","title":"Erről a listáról kiderül, melyik telefont érdemes megvennie, ha fontos a szép hangzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573e592c-4b34-4724-a652-cc6bb6f63b9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 és 16 éves diákot a rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A 15 és 16 éves diákot a rendőrök jelenleg is keresik.","id":"20191016_iskola_budapest_eltunt_fiatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=573e592c-4b34-4724-a652-cc6bb6f63b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d1910-eab2-4e43-ac86-bee08404360f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_iskola_budapest_eltunt_fiatal","timestamp":"2019. október. 16. 06:25","title":"Iskolába menet tűnt el két budapesti fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","shortLead":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","id":"20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a14d0-ed72-409c-b8d6-522dae44d1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:37","title":"Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","shortLead":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","id":"20191011_Pedalos_Tatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74acaf4-0444-4a4b-b110-21e75b1ca8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Pedalos_Tatra","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"A játékautók más szintje ez a pedálos Tatra, ami pedálos Skodákat szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e925bd-aa7d-4c29-86d0-4b7a67eb1f1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Ludwig baráti együttműködést szeretne Budapest főpolgármesterével.","shortLead":"Michael Ludwig baráti együttműködést szeretne Budapest főpolgármesterével.","id":"20191014_becs_polgarmester_michael_ludwig_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e925bd-aa7d-4c29-86d0-4b7a67eb1f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238a9ee-e048-4fea-aed1-f904dae8713b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_becs_polgarmester_michael_ludwig_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 14. 14:49","title":"Bécs polgármestere gratulált Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz embert még mindig nem találnak a hatóságok.","shortLead":"Tíz embert még mindig nem találnak a hatóságok.","id":"20191015_Ismet_emelkedett_a_Hagibis_tajfun_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0274602c-568e-4c50-94f6-7f36c993d688","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Ismet_emelkedett_a_Hagibis_tajfun_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. október. 15. 05:37","title":"Ismét emelkedett a Hagibis tájfun halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","shortLead":"Majdnem tizenkétmillió napot töltöttek munkával.","id":"20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c290c065-d026-4c74-ab70-ddc89c8f84eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Tobbet_dolgoztak_iden_az_alkalmi_es_idenymunkasok_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. október. 15. 06:11","title":"Többet dolgoztak idén az alkalmi és idénymunkások, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]