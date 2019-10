Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után a sajtó kérdéseire nem válaszolt. ","shortLead":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után...","id":"20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a204eb-e0e7-4cc4-b1e9-1a055b6c095f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 15. 11:01","title":"Borkai Zsolt bejelentette: kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b15426-bb46-4cc9-8a1d-5e55f8c6bc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott polgármester hétfőn bement a hivatalba, nehogy kivihessenek onnan valamilyen dokumentumot. ","shortLead":"A megválasztott polgármester hétfőn bement a hivatalba, nehogy kivihessenek onnan valamilyen dokumentumot. ","id":"20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b15426-bb46-4cc9-8a1d-5e55f8c6bc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820ea297-37cd-4949-bb32-d9d8089ca32c","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_baranyi_krisztina_polgarmester_ferencvaros_iratok_eltuntetes_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 14. 13:41","title":"Baranyi Krisztina: Iratokat akarnak eltüntetni a ferencvárosi önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzéséhez szükséges kontrollokat - káoszt talált az ÁSZ a múzeum gazdálkodásánál.","shortLead":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós...","id":"20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dfd101-1c4d-4a8b-a33f-ef9d65ae0a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"\"Nem volt biztosítva az állami vagyon védelme\" - súlyos ÁSZ-megállapítások az Iparművészeti Múzeum gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191014_Deutsch_Tamas_egy_keleti_bolcs_optimizmusaval_ertekelte_a_valasztasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4fe25f-7f9a-41a8-af7e-47c0348986fd","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Deutsch_Tamas_egy_keleti_bolcs_optimizmusaval_ertekelte_a_valasztasokat","timestamp":"2019. október. 14. 11:08","title":"Deutsch Tamás egy keleti bölcs optimizmusával értékelte a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf","c_author":"","category":"kultura","description":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel legújabb Kerekes Band albumra, a ReWind-re. A hvg.hu-n már meg is hallgathatjuk, hogy szól mindez ethno-funkban.","shortLead":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel...","id":"20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d191d8d-d57c-41c0-ac49-6eec3154852e","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","timestamp":"2019. október. 15. 11:30","title":"Így szól az AC/DC vagy a Daft Punk ethno-funkban – feldolgozáslemezzel jelentkezett a Kerekes Band","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","shortLead":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","id":"201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ce866-c701-4c61-8e40-1bd6f605b9ef","keywords":null,"link":"/360/201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","timestamp":"2019. október. 14. 13:30","title":"Tanítanivaló, ahogy a Fidesz-többség megment egy céget a közbeszerzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac06556-bf40-49fa-ab0b-098af69406be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy településen száznál is kevesebb voksnyi különbség is elég volt a győzelemhez.","shortLead":"Négy településen száznál is kevesebb voksnyi különbség is elég volt a győzelemhez.","id":"20191014_jaszbereny_diosd_szavazat_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac06556-bf40-49fa-ab0b-098af69406be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d071c670-b753-4943-8f92-2fd7fc3a5898","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_jaszbereny_diosd_szavazat_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 11:05","title":"Tizennégy szavazat – volt, ahol ennyi döntött két polgármesterjelölt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","shortLead":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","id":"20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3d79e-5bc3-4a3d-90b7-64f5abe264c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","timestamp":"2019. október. 14. 11:13","title":"Egy utcányit repült a váltósúlyú bokszvilágbajnok Ferrarija, amikor balesetezett - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]