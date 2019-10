Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 47 ezerrel több szavazatot gyűjtött Tarlós Istvánnál.","shortLead":"Majdnem 47 ezerrel több szavazatot gyűjtött Tarlós Istvánnál.","id":"20191014_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b9259-6200-41a5-9945-d28b16cdd308","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 15:59","title":"Hivatalossá tették Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. 