[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni kezdett.","shortLead":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni...","id":"20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e0876-5ae2-4722-81dd-f3b3a7736667","keywords":null,"link":"/elet/20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","timestamp":"2019. október. 16. 11:20","title":"Fejbe rúgott egy alvó fiút egy felügyelő a nagykanizsai javítóintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam. Erdogan a katonai kalandjával otthonra üzen. ","shortLead":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam...","id":"20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e729f5-e1a6-463f-a1b7-0df3e65f7ffd","keywords":null,"link":"/360/20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","timestamp":"2019. október. 16. 10:30","title":"Hatalmát mentené Erdogan a szíriai offenzívával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4ff3e-67cc-40d5-b932-2c73410c83bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A káromkodós szakácskodás elég kifizetődőnek tűnik.","shortLead":"A káromkodós szakácskodás elég kifizetődőnek tűnik.","id":"20191016_600_millio_forintos_Ferrarival_lepte_meg_magat_Gordon_Ramsay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f4ff3e-67cc-40d5-b932-2c73410c83bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f17197-f04e-4d6a-98f6-eacf06657e2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_600_millio_forintos_Ferrarival_lepte_meg_magat_Gordon_Ramsay","timestamp":"2019. október. 16. 16:27","title":"600 millió forintos Ferrarival lepte meg magát Gordon Ramsay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Erdogan nem köt tűzszünetet, Gulyás levonta a választás tanulságát, az IMF jó híreket közölt. Reggeli hírösszefoglaló...","id":"20191016_Radar_360_Orban_kipcsakokrol_Karacsony_klimaveszhelyzetrol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0bca28-0235-4796-848c-39fbb5f80c0b","keywords":null,"link":"/360/20191016_Radar_360_Orban_kipcsakokrol_Karacsony_klimaveszhelyzetrol_beszelt","timestamp":"2019. október. 16. 08:00","title":"Radar 360: Orbán kipcsakokról, Karácsony klímavészhelyzetről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva elutasították.","shortLead":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva...","id":"20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc64e50d-7bf0-444a-b02b-ce65d701aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. október. 17. 18:00","title":"Megtámadták a választási eredményt az I. és a VIII. kerületben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás online lesz hallható napi 24 órában, minden műsor pontosan akkor, amikor – 63 évvel ezelőtt – elhangzott.","shortLead":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás...","id":"20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15c8a3-a0fa-4586-9f36-8a84f0b43381","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","timestamp":"2019. október. 17. 10:25","title":"Ezt sugározta a Szabad Európa 1956 októberében: most percről percre végighallgathatjuk a történelmi adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Fodor Gábor szerint október 13. új helyzet, és jó is, mert versenyhelyzetet teremt.","shortLead":"G. Fodor Gábor szerint október 13. új helyzet, és jó is, mert versenyhelyzetet teremt.","id":"20191016_gulyas_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely_folpolgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e3ddca-263c-40b8-aaa7-97c0ef169a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_gulyas_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely_folpolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 05:45","title":"Gulyás Gergely: Ha valaki egy választáson veszít, akkor nyilvánvalóan hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket, amelyek akadályoznák Orbán illiberális barátainak érdekeit. Brüsszelben viszont már sokaknak kezd elege lenni abból, hogy Magyarország a sorozatos vétóival háborúkhoz asszisztál vagy megnehezíti a menekültprobléma kezelését.\r

\r

","shortLead":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket...","id":"20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc46c1-f057-4c3c-8a04-ff2ab279ef87","keywords":null,"link":"/360/20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","timestamp":"2019. október. 16. 19:00","title":"Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]